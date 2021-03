Liberecký kouč Hoftych: Sedm reprezentantů je pro nás dobrá reklama

„Pro Slovan Liberec je dobrá reklama, že máme tolik reprezentantů,“ řekl trenér Pavel Hoftych ve videorozhovoru pro klubový web. „Na podzim se o nás mluvilo jako o mužstvu, které má hlavně hodně hostujících fotbalistů. Přitom z těch sedmi je šest našich kmenových hráčů kromě Sadílka, který u nás hostuje z Eindhovenu. Pro značku, jako je Slovan, je to skvělá vizitka.“

Nejvíce reprezentantů mají Liberečtí v české jednadvacítce, jejíž barvy hájí obránci Matěj Chaluš, Michal Fukala a záložník Michal Sadílek. Všichni tři už v minulých dnech zasáhli do bojů evropského šampionátu ve Slovinsku, kde už mají česká „lvíčata“ na kontě utkání s Itálií a domácím týmem, která skončila remízami 1:1.

Zítra je čeká poslední zápas základní skupiny s obhájci titulu ze Španělska. „Určitě se nevzdáváme. Když zápas vyhrajeme, je velká šance postoupit. Budeme ho muset odjezdit, hrát na krev a na úplné hranici svých možností,“ řekl Sadílek k bitvě s velkými favority.

Pozvánku do reprezentačního A-týmu na úvodní zápasy kvalifikace mistrovství světa dostali z Liberce záložník Jakub Pešek a brankář Filip Nguyen, kteří však do dosavadních utkání s Estonskem a Belgií nezasáhli. Další záložník Kamso Mara reprezentuje rodnou Guineu a obránce Martin Koscelník zase Slovensko, v jehož sestavě byl u sobotní domácí remízy 2:2 s Maltou.

Absence reprezentantů sice přípravu fotbalového Liberce zásadně ovlivnila, kouč Hoftych to však bere s nadhledem. „Jsme na to připravení, už jsme to prožili několikrát. Nás těžko něco rozhodí a většinou dokážeme dobře zaimprovizovat,“ tvrdí.

V minulém týdnu Liberečtí doléčovali šrámy po náročném programu. V pátek měli sehrát přípravný zápas s Ústím nad Labem či Duklou Praha, kvůli „covidovým záležitostem“ z toho však sešlo. Odehráli tedy alespoň modelové utkání s libereckou rezervou. Hoftycha těší, že se do tréninku postupně vrací i dlouhodobě zraněný záložník Jan Matoušek. „Už je schopný odehrát i poločas zápasu. Myslíme si, že do čtrnácti dnů může být připravený do ligy. To je určitě rychleji, než jsme počítali.“

Liberec před reprezentační pauzou prohrál derby v Jablonci 1:2, předtím však sedmkrát v řadě bodoval. Aktuálně mu v ligové tabulce patří páté místo. Nejbližší zápas sehraje v sobotu 3. dubna, kdy nastoupí U Nisy proti Baníku Ostrava. „Kvůli absenci reprezentantů nemáme standardní přípravu na utkání, členové jednadvacítky navíc přiletí až ve středu, ale dokážeme zareagovat,“ ujistil trenér Hoftych.

Po reprezentační přestávce čeká jeho svěřence těžký program. Po utkání s Baníkem nastoupí ve čtvrtfinále poháru v Plzni, poté jedou na Slovácko a hostí jasného lídra Slavii.