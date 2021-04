Produktivitu řešíme skoro po každém kole, trápí plzeňského trenéra Guľu

Měl to složité, kvůli absencím byl nucený míchat sestavou, k tomu musel reagovat na nabitý program, který má Plzeň před sebou.

Přesto remíza pořádně mrzí.

Pro nás jde o ztrátu. Zvlášť vzhledem k množství šancí, které jsme si vytvořili. Hned ve středu nás ale čeká další zápas, takže se potřebujeme velice rychle zmobilizovat.

Popsal byste svůj momentální převažující pocit jako frustraci?

Co máte, v uvozovkách, udělat víc, když si mužstvo vypracuje šest obrovských šancí a hraje velice dobře? Hlavně během vstupu do zápasu to byl opravdu výborný výkon. Soupeř to zázračně ustál, utkání nakonec skončilo 1:1... Jednoznačně cítím zklamání.

Karvinou jste neporazili už třikrát v řadě. Tušíte, proč na ni nemůžete najít recept?

Doma jsme prohráli také po velkém množství neproměněných šancí. Nemyslím ale, že by to bylo soupeřem. Mají pěkný stadion, i když plocha byla víc vyhovující pro zdržování a pro defenzivně laděný tým. Bohužel jsme se nedostali do takového tempa, ale v úvodu bylo vidět, že se i na tom dalo hrát dostatečně rychle. Když jsme se drželi plánu, vytvářeli jsme si velké množství gólových příležitostí. Produktivita nás stála výhru, což je škoda, ale plyne nám z toho ponaučení pro středu (duel se Zlínem, pozn. red.).

Jenže v závěrečných minutách jste už netlačili, naopak domácí měli v nastavení ještě standardní situace, kterými mohli rozhodnout.

Po gólu máte energii, ale deset minut se hledala nějaká situace na VARu. Soupeř trochu změnil presink a my jsme neměli dobře pokryté pozice. Když se pak v závěru krátil čas, tak jsme méně využívali křídelní prostory. Tlačili jsme se tam středem, který byl slušně pokrytý. Nešli jsme do tempa a intenzity, kterými bychom soupeře dorazili.

Zradila vás produktivita, mizerná koncovka. Pokolikáté už?

Mluvíme o tom skoro po každém kole. Mužstvo má kvalitu, aby si vytvořilo příležitosti, ale někdy je neproměníte kvůli tomu, že vám soupeř prostory zavře nebo má brankář neskutečné zákroky jako tentokrát. Produktivita je samozřejmě klíčová, někdy je i o kvalitě, ale chlapcům věřím a jsem přesvědčený, že máme dostatečnou kvalitu, abychom zápasy dlouhodobě vyhrávali. Máme devět utkání, to je ještě velký počet. Jsme také ještě v poháru, který bereme vážně.

V útoku dostal od začátku šanci Zdeněk Ondrášek, ale do druhé půle už nevyběhl. Proč jste nenasadil do základní sestavy JeanaDavida Beauguela, který má dobrou střeleckou formu?

Kvůli rotaci. Hrajeme ve středu i v sobotu, Bogy (Beauguel) toho měl za sebou hodně. Kobrovi (Ondráškovi) jsme chtěli dát šanci, pracovitostí si ji zasloužil. Tím, že hráli každý jeden poločas, budou oba připravení na nejbližší domácí zápas. Očekávali jsme větší produktivitu a efektivitu. Záměr byl, aby si gólovost rozdělili, což se podařilo jen Bogymu. To je škoda.