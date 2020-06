Zápas o nic? Máme velkou motivaci vyhrát, oponuje plzeňský kouč před Spartou

Fotbalisté Viktorie mají navíc svému pražskému rivalovi co splácet. Před deseti dny je totiž vyřadil z poháru a proklouzl do nadcházejícího středečního finále.

Plzeň vs. Sparta Online reportáž v neděli od 16:30

Západočeši se tak chtějí v neděli v domácím prostředí pomstít. „Máme velkou a jednoznačnou motivaci vyhrát. Věřím, že opět budeme silní, obzvlášť doma. Doufám, že naše fanoušky snad potěšíme,“ přeje si plzeňský kouč Adrian Guľa.

Odhadovat přístup Sparty k zápasu může být složité. Pražané jsou aktuálně třetí, tři kola před koncem nadstavby mají na svého nejbližšího pronásledovatele z Jablonce náskok šesti bodů. Zřejmě dostatečný.

Je tak dost dobře možné, že Letenští upřednostní blížící se klání o trofej v MOL Cupu a v Plzni nastoupí v řádně obměněné sestavě. Žádný Dočkal, Hložek ani Kanga, spíš méně vytížení hráči, kteří v posledních týdnech nedostávali tolik prostoru.

Nebylo by se co divit, kdyby k podobnému kroku trenér Václav Kotal sáhl. Sparta se aktuálně veze na vlně osmi soutěžních vítězství po sobě, což nepamatuje už pěknou řádku let.

Jenže v našlapaném programu musí myslet na priority. A tou hlavní je pro ni v této chvíli jednoznačně pohárový triumf.

Jak bylo řečeno, Plzeň už o nic nehraje, co se posunů v tabulce týče. Posezonní pauza ale bude krátká, realizační tým tak chce využít zbývající duely k testům před novým ročníkem ligy i evropských pohárů.

„Je důležité, že něco budujete nejen z krátkodobého pohledu, ale i dlouhodobé systémové věci a mentalitu. Hráči musí odcházet s nějakou pozitivní emocí, že odvedli dobrou práci,“ vysvětluje trenér Guľa.

Budou mít pozitivní emoci po zápasu se Spartou? Uvidí se v neděli, startuje se v 16.30 hodin. Vstupenky už nejsou k dispozici, všechny dostupné již klub vydal.