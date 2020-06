Odvety o Evropu, Sparta s Plzní i kdo s koho ve skupině o záchranu

Hraje se osm ligových zápasů. tři ve skupině o titul, dva v play off o Evropu a tři ve skupině o udržení.

Opava nastoupí proti Příbrami v souboji dvou nejhorších týmů. Vítěz udělá pravděpodobně krok k baráži, ten druhý bude na pokraji přímého sestupu. Tři kola před koncem mají oba stejně bodů a Slezané mají o gól lepší skóre i vzájemnou bilanci.

V prostřední skupině se schyluje k finále mezi Bohemians a Mladou Boleslaví. Oba týmy zvládly první semifinálové duely proti Slovácku, resp. Českým Budějovicím, v sobotu je čekají odvety.

Po nich nastoupí ve skupině o titul pátý Liberec proti šesté Ostravě. V neděli hraje druhá Plzeň se třetí Spartou a mistrovská Slavia přivítá čtvrtý Jablonec.

Skupina o titul

Slovan Liberec - Baník Ostrava sobota 20.00, rozhodčí Proske, zápasy v základní části: 2:1 a 0:0 Předpokládané sestavy

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Pešek, Alibekov (Michal), Hromada, Mara, Zeman - Kuchta. Ostrava: Laštůvka - Reiter, Procházka, Svozil, Stronati, Fleišman - Potočný, Jánoš, Jirásek, Lalkovič - Šašinka.

Liberec ani Ostrava zatím v nadstavbě nevyhrály, Slovan má alespoň bod za remízu v Podještědském derby s Jabloncem. V tabulce oba týmy dělí tři body.

„Zápas je hodně důležitý, abychom si vítězstvím stoprocentně pojistili minimálně páté místo a pošilháváme ještě výš. Na druhou stranu pro Ostravu je to poslední šance se na nás dotáhnout. My ale věříme v sílu domácího prostředí,“ míní liberecký asistent Miroslav Holeňák.



Liberec čeká ve středu na domácím stadionu finále poháru proti Spartě.

„Jestliže chceme někam výše, musíme zvládnout zápasy s Libercem a Jabloncem. Minulé zápasy nám ukázaly, že herně nám na první tři mužstva určitě ještě něco chybí,“ uvedl ostravský kouč Luboš Kozel.



Viktoria Plzeň - Sparta neděle 16.30, rozhodčí Orel, zápasy v základní části: 1:0 a 2:1 Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Hořava, Kalvach, Čermák - Kopic, Beauguel, Kovařík. Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Krejčí, Trávník, Karabec, Frýdek - Tetteh.

Čtvrté vzájemné utkání sezony. První dvě v základní části ligy vyhrála Plzeň: doma 1:0, na Letné 2:1. V semifinále poháru však následně v Praze uspěla Sparta, o první trofej po šesti letech se v týdnu utká s Libercem. Bude šetřit opory?

Plzeň po porážce od Slavie ví, že v lize skončí druhá a v létě půjde do 2. předkola Champions League.

„Hrajeme však doma proti rivalovi, který nás porazil v semifinále domácího poháru, takže máme jednoznačnou a velkou motivaci vyhrát,“ prohlásil trenér Adrian Guľa.



Slavia - Jablonec neděle 19.00, rozhodčí Lerch, zápasy v základní části: 2:0 a 5:0 Předpokládané sestavy Slavia: Kovář - Coufal, Frydrych, Zima, Bořil - Takács, Oscar - Hellebrand, Stanciu, Hilál - Musa. Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Pilík, Považanec, Hämäläinen, Černák (Acosta) - Doležal.

Po mistrovských oslavách se dá očekávat, že šanci dostanou hráči z širšího kádru.



Jablonci se v závěru sezonu příliš nedaří, v posledních třech zápasech uhrál pouze bod. Slavii má co vracet, na podzim s ní doma padl 0:2, po koronavirové pauze musel v Edenu skousnout porážku 0:5.

„Slavia zaslouženě udělala titul po tom, jak prošla sezonou. Nemyslím si ale, že to nedělní zápas nějak ovlivní. Mají kvalitní kádr, pětadvacet vyrovnaných hráčů. Je jedno, kdo nastoupí, mají ty nejlepší fotbalisty. Rozdíl může být jen v jejich herní praxi, ale kvalita je tam u všech velmi podobná,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada.



Skupina o Evropu

Dynamo České Budějovice - Mladá Boleslav sobota 15.00, rozhodčí Hrubeš, první zápas: 1:2 Předpokládané sestavy Č. Budějovice: Křížek - Čolič, Havel, Talověrov, Novák - Čavoš, Javorek - Mészáros, Šulc, Mršič - Schranz. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený - Janošek, Túlio - Ladra, Budínský, Fulnek - Jiří Klíma.

Boleslav v prvním play off o Evropu po šesti zápasech vyhrála. Vítězství 2:1, které ji před odvetou staví do role favorita, trefil před koncem záložník Dominik Mašek.

„Chceme potvrdit postup do finále aktivní hrou, nikoliv bráněním těsného náskoku. To by byla smrt, nepřežili bychom to, nechceme to a ani to neumíme,“ uvedl trenér Jozef Weber.

Mladá Boleslav loni prostřední skupinu vyhrála, pak uspěla i v zápase o poháry proti Ostravě a zahrálo si předkolo Evropské ligy.

České Budějovice jsou nováček, už jen účast v dodatečném play off je pro ně úspěchem.

Bohemians - Slovácko sobota 17.30, rozhodčí Marek, první zápas 2:1 Předpokládané sestavy

Bohemians: Valeš - Dostál, Köstl, Hůlka, Bartek - Hronek, Jindřišek, Ljovin, Vacek, Vodháněl - Nečas. Slovácko: Porcal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Kalabiška, Dvořák, Navrátil - Zajíc.

Pražané před týdnem v Uherském Hradišti potvrdili skvělou formu, do které se rozehráli v závěru základní části. Oba jejich góly na Slovácku padly na popud videorozhodčího.

Bohemians vyhráli sedm z poslední osmi ligových zápasů a do finále o Evropu mají blíž než soupeř.

„Výsledek je skvělý, ale zároveň vůbec nic neznamená. Čeká nás velmi těžký odvetný duel,“ řekl stránkám Bohemians asistent Erich Brabec. „Pevně věřím, že utkání zvládneme a nebude to v sobotu náš poslední zápas v této sezoně.“



Skupina o záchranu

Sigma Olomouc - Karviná neděle 14.30, rozhodčí Berka, zápasy v základní části: 1:1 a 1:1 Předpokládané sestavy

Olomouc: Reichl - Radek Látal, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Breite - Hála, Zmrzlý, Chytil, Falta - Yunis. Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Smrž, Mangabeira, Janečka - Ba Loua, Lingr, Taiwo.

Olomouc má jistou záchranu, Karviná je naopak na první příčce znamenající účast v baráži.

„Poslední zápasy venku nám příliš nevyšly, chceme to obrátit a v Olomouci zabrat. Situace to vyžaduje. Pořád ještě budeme bojovat o to, abychom do baráže nešli. Remízou s Opavou jsme si to zkomplikovali, ale naděje zatím ještě žije a musíme se o to poprat,“ říká karvinský trenér Juraj Jarábek.



Teplice - Fastav Zlín neděle 14.30, rozhodčí Hocek, zápasy v základní části: 0:1 a 2:1 Předpokládané sestavy

Teplice: Grigar - Vondrášek, Nazarov, Čmovš, Hyčka - Černý, Žitný, Trubač, Moulis - J. Mareš, Řezníček. Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák - Džafič, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký.

Teplice a Zlín se můžou přidat k Olomouci a mít do zbytku sezony klid. Když jejich vzájemný duel skončí remízou a Karviná zároveň prohraje v Olomouci, udrží se oba celky v nejvyšší soutěži.

„Po našich dvou výhrách nám nahrály i ostatní výsledky skupiny. Na Karvinou máme náskok šesti bodů v tabulce, ale prakticky sedm, neboť při shodě bodů by pro nás hrálo lepší umístění před nadstavbou. Ale dokud není nic jasného, neslavíme. Chceme bodovat v Teplicích, abychom byli co nejdřív pryč od baráže,“ podotkl zlínský kouč Bohumil Páník.



Opava - Příbram neděle 14.30, rozhodčí Zelinka, zápasy v základní části: 1:0 a 0:0 Předpokládané sestavy

Opava: Fendrich - Harazim, Hrabina, Hošek, Žídek, Helešic - Souček, Zavadil, Dordič - Texl - Juřena. Příbram: Melichar - Kvída, Kleščík, Kingue, Cmiljanovič - Tregler, Rezek - Škoda, Zorvan, Antwi - Polidar.

Opava s Příbramí jsou tři body za Karvinou a jejich vzájemný souboj může hodně napovědět o tom, jaký tým skončí poslední a jako jediný přímo sestoupí.

„Pojedeme do Opavy si to rozdat. Uděláme všechno pro to, abychom se mohli dál prát o záchranu. Na tom se nic nemění,“ uvedl příbramský trenér Pavel Horváth.