Znechucený Beauguel nařkl z rasismu fandy Sparty. Ta je přitom vzorem osvěty

Blížil se závěr utkání, Sparta vedla 2:0, když domácí obránce Michal Sáček čistým skluzem zastavil plzeňského záložníka Joela Kayambu. Ten si vzápětí vzal míč do ruky a chystal se k autovému vhazování.

Vystřídaný Beauguel na lavičce náhradníků začal rozhazovat rukama. Byla to jeho reakce na projevy několika fanoušků.

Zvuk televizního přenosu, který Beauguel přidává na twitter jako důkaz, není příliš zřetelný a nelze rozeznat, jestli šlo o rasistické skandování. Podle některých přítomných na stadionu bylo slyšet hučení.

„Dnes znovu a znovu. Během zápasu. Ultras Sparty vydávali k mému spoluhráči Kayambovi opičí zvuky. Nikdo se nad tím nepozastavil. Copak Kanga, Costa, Tetteh nejsou černí? Jsou to přece hráči Sparty. Co je to s vámi lidi?“ napsal francouzský útočník v několikátém příspěvku.

„Po zápase jsem se šel rozhodčího zeptat, proč na to nereagoval. Odpověděl mi: Sorry Bogy, nic jsem neslyšel. Pche, je to lhář. Seděl jsem na lavičce, já i moji spoluhráči jsme to jasně slyšeli. Pak přišel ke mně jeden člověk z VIP tribuny a omluvil se mi,“ píše Beauguel.

Plzeň během čtvrtka řešila, jak se k druhému případu během pár dnů postavit. Už během nedělního duelu v Olomouci totiž tamní fanoušci rasisticky uráželi právě Beauguela, který na to po utkání upozornil.

Pořadatelé ještě v průběhu duelu zasáhli a aktéry vyvedli ze stadionu. Sigma se omluvila, i tak s ní disciplinární komise zahájila řízení.

Sparta je zase v Česku klubem, který proti rasismu vystupuje nejvíc ze všech. Naposledy loni na podzim před derby se Slavií natočila video s hercem Jakubem Štáfkem, které na rasistické projevy na stadionech i ve společnosti upozorňuje.

Nebo v roce 2016 dělal klub kampaň „Ne rasismu“, v níž vystupovali hráči Bořek Dočkal, Costa Nhamoinesu, Tomáš Koubek či Ondřej Mazuch.

„Klub se dlouhodobě a prokazatelně distancuje od jakýchkoli projevů rasismu,“ zdůraznil sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Za poslední roky se kultura na českých stadionech skokově zlepšila, přesto ji občas kazí výlevy některých jedinců. Beauguelovo rozčarování pak také přiživují i komentáře na sociálních sítích, kde on sám je aktivní.