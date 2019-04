Hloušek je jistota. Co další pikantní přestupy: Krejčí, Stanciu, Kozák?

Je to přesně deset let, kdy ho zvolili Talentem roku. Nasbíral přes 80 zápasů v německé bundeslize, osmkrát oblékl reprezentační dres, s Legií Varšava získal tři polské tituly v řadě a kromě jiného prožil třeba úžasnou přestřelku 3:3 s Realem Madrid v Lize mistrů. Jeho levačka, pokud zrovna nebyla zraněná, bývala postrachem.

Univerzál Adam Hloušek, který umí být krajním obráncem, křídlem i stoperem, od úterka patří Viktorii Plzeň. Podepsal celkem překvapivou smlouvu na tři roky. „V Polsku jsem si na úspěchy zvykl, tak doufám, že o titul budu bojovat i s Plzní. Český titul ještě nemám,“ řekl.

Na jednu stranu je hodně zvláštní, že už v dubnu se hlásí první letní přestupy, ovšem ve fotbale to tak prostě funguje. Kdo zaspí jarní plánování, v létě to těžko dohání.

Hlouškův návrat do ligy budiž příkladem toho, jak pracuje Plzeň. Zatímco na hřišti bojuje o obhajobu titulu a v nadstavbové části by ráda smazala čtyřbodovou ztrátu na první Slavii, v zákulisí objevuje hráče pro budoucnost. Můžete sice namítnout, že třicetiletý Hloušek nemá zrovna velkou perspektivu, ale na druhou stranu je to borec, který nepotřebuje žádné velké zkoušení.

Jinými slovy: hotový hráč. A přijde zadarmo, v Polsku mu končí smlouva.

Adam Hloušek podepisuje s Plzní tříletou smlouvu. Vpravo plzeňský majitel Tomáš Paclík, vlevo generální ředitel Adolf Šádek.

Zapadnout by neměla ani lehce provokativní rovina, neboť Hloušek je bývalý slávista, takže další rozbuška pro skalní fanoušky.

Trávník, Kozák, Nita. A Stanciu?

Vypadá to, že fotbalová liga nabídne nejen originální finiš v podobě nadstavbové části, ale taky hodně zajímavé léto. Zvlášť elitní trojka Slavia, Plzeň a Sparta hodlá zbrojit, protože peněz je dost. Viktoria vydělala v Lize mistrů přes 770 milionů korun, Slavia v Evropské lize 245. A Sparta se dlouhodobě nebojí utrácet.

Mezi manažery se přetřásají pikantní jména i obchody. Nejlepší střelec Komličenko, nejlépe hodnocený hráč ligy Souček, nejlepší stoper Ngadeu, nepostradatelný plzeňský štít Hrošovský, zkušený slávistický špílmachr Hušbauer, bývalý reprezentant Kozák, současný reprezentant Trávník, sparťanský útočník Tetteh.

Co se tedy reálně rýsuje?

O Tomáše Součka je dlouhodobě zájem v Německu či Itálii a bere se za hotovou věc, že ho Slavia v létě prodá za částku přesahující 200 milionů.

Kolem Patrika Hrošovského, jehož cena je zhruba poloviční, krouží zájemci z Belgie a Německa, dlouhodobě ho má v merku anglický West Ham. A v pondělí mu bylo sedmadvacet, takže na posun má nejvyšší čas.

Michal Trávník byl blízko přestupu do zahraničí už na podzim, odchod do Německa či Anglie zhatilo zranění. „Teď vidím slušnou šanci, že Michal v létě přestoupí,“ tvrdí jeho agent Pavel Zíka ze společnosti Global Sports.

Libor Kozák, který ožil v Liberci a v devíti zápasech nasbíral sedm gólů, má smlouvu jen do konce sezony a podle posledních zpráv z kuloárů by se zamlouval Spartě i Slavii.

Benjamin Tetteh? I když mu jaro zatím moc nevychází, zájem o něj je dál, hlavně z Francie. „Ale i odjinud, zahraniční kluby ho sledují,“ potvrzuje Zíka, který ghanského střelce zastupuje. „Na druhou stranu, pokud zůstane ve Spartě, nic špatného se nestane.“

O sparťanského gólmana Florina Nitu je zájem v Anglii, v týmech ze spodních pater Premier League i z druhé ligy.

A pozor: cesta se teoreticky otevírá pro jeden nečekaný návrat. Nicolae Stanciu, rumunský záložník a nejdražší posila ve sparťanské historii, si zatím neužívá angažmá v Al Ahlí, kam přestoupil v zimě. V Saúdské Arábii je nespokojený, s vedením klubu těžko hledá společnou řeč a podle informací MF DNES by se nebránil návratu do Prahy.

Plzeňská troufalost č. 2: Krejčí

Když už jsme u comebacků: není vyloučené, že by se do ligy mohl vrátit Ladislav Krejčí. A tady zbystřete ještě jednou, protože o levonohého záložníka Boloni eminentně stojí... Plzeň!

Zase hotový hráč a reprezentant, který není spokojený se svým vytížením v cizině: „ Nebudu lhát, koušu to těžce. Chci znovu cítit, že na mě tým spoléhá.“

A zase ta troufalost! Krejčí je sparťanský odchovanec, čili v dřívějších časech plzeňský nepřítel.

Když v létě 2016 přestupoval za více než 100 milionů korun do Boloni, určitě si nepřipouštěl, že by někdy mohl kopat za Plzeň.

A teď? Vyloučit se to nedá.

„Vím, že zájem v Čechách by byl, a já tyhle dveře určitě nebudu předčasně zavírat,“ neurčitě vzkázal Krejčí přes agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

To by bylo něco, kdyby zrovna Krejčí zakotvil v Plzni. Udělal by tentýž kariérní oblouk jako stoper Brabec, který se coby sparťanský patriot upsal konkurenci v únoru.

Mimochodem, Brabec a Krejčí byli spoluhráči odmalička, kovaní sparťané, oba z vyhlášeného ročníku 1992, blízcí přátelé.

Ladislav Krejčí na tréninku fotbalové reprezentace

Šestadvacetiletý Krejčí každopádně od Boloni dostal svolení, aby si zkusil najít nové angažmá, přestože má smlouvu ještě na dva roky. Drtivou většinu sezony proseděl mezi náhradníky, zlepšení nastalo až v dubnu.

Dvakrát za sebou nastoupil v základní sestavě, o víkendu přihrál na gól a pomohl k vítězství 3:0 nad Sampdorií. Dost možná to byla zásadní událost pro Boloňu, která se poprvé trochu vzdálila sestupové hrozbě, o Krejčího budoucnosti se však teprve rozhodovat bude.

Ačkoli preferuje variantu, že zůstane v cizině, klidně může skončit v Plzni.