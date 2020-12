Produktivita nás trápí, ví Řezník. Prolomí Plzeň střelecké sucho?

Plzeň potřebuje večer nutně zvítězit. Po dvou zaváháních na venkovních hřištích se jí úplné čelo tabulky lehce vzdálilo, na vedoucí Slavii se dívá se šestibodovým odstupem. „Situace je pro nás jasná. Jednoznačně toužíme po výhře,“ říká plzeňský trenér Adrian Guľa.

Herně to z pohledu Viktorie nebylo v uplynulých duelech zas až tak špatné, jenže bez branek se prostě vyhrávat nedá. A šancí ke skórování si vypracoval úřadující vicemistr dost...

„Produktivita nás prostě trápí. Na tréninku nám to tam padá. Kluci góly dávají, musíme to jen přenést do zápasu,“ vykládá krajní bek Radim Řezník.

Zrovna Karviná by na nějaké opětovné vrácení se do pohody nemusela být špatným soupeřem, Plzeňané na ni totiž tradičně zahrát umí. Slezskému klubu se v nejvyšší soutěži zatím na Viktorii vyzrát nepodařilo, z osmi vzájemných střetnutí se hned sedmkrát radovali západočeští fotbalisté, poslední duel pak před rokem skončil nerozhodným výsledkem.

„Jsme ofenzivní tým, máme hodně šikovných hráčů. Že jsme dva zápasy nedali gól, je pro nás problém. Věřím, že v tomto zápase se už ukáže kvalita našich jednotlivců, týmu a budeme výrazně produktivnější,“ přeje si kouč Guľa.