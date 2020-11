Nejsme efektivní, tíží plzeňského Guľu po remíze v Budějovicích

„Tři byly obrovské, ale v koncovce nám chyběl klid,“ vysvětluje trenér Adrian Guľa. Plzeňský kouč s prvním střídáním dlouho otálel, rozhodl se pro něj až v 74. minutě.



Věřil jste, že tým svůj nápor zužitkuje?

Zopakovali jsme dobrý vstup do zápasu jako ve Zlíně, ale ani tentokrát jsme nebyli produktivní a v koncovce nám chyběla efektivita. Soupeř hraje v euforii, podává solidní výkony. Věděli jsme, že to bude o pracovitosti. Ve druhé části jsme se nasazením dostali do dvou šancí, o kterých takové zápasy bývají. Už to tam ale nedokážeme dotlačit ani z pěti metrů... Bod je při našich ambicích málo.

Zahrávali jste spoustu standardních situací, rohů dokonce šestnáct. Gól jste z nich ovšem nevytěžili...

Nejste schopní dát gól ze všech takových příležitostí, ale naše efektivita je nedostatečná. Není to jen o kopajících, ale také o timingu. V závěru přišel dobrý centr, ale nedokázali jsme tu situaci vyřešit. Slabá produktivita v úvodu, v prostředku i v závěru.

Nezvažoval jste v průběhu, že byste zkusil hrát na dva útočníky?

Zápas byl otevřený a rozhodli jsme se zůstat u stejného systému. Navzdory územní převaze jsme nechtěli, aby si protivník počkal na nějakou brejkovou situaci. Měli jsme tam Marka Alvira, který sice není klasický útočník, ale taky ho dokáže zahrát. Nemyslím si, že bychom hráli vyloženě jen na jeden hrot. Věřil jsem, že šance přijde, což se také stalo. Akorát jsme ji neproměnili.

Dvakrát po sobě jste nevstřelili branku. Čemu to přičítáte?

Na ofenzivní mužstvo je to malá produktivita. Každé utkání mělo svůj příběh, své zákonitosti. Ve Zlíně jsme soupeře zatlačili, ale nepovedlo se nám najít prostor pro finální přihrávky. A tentokrát jsme měli tři obrovské šance, ale v koncovce námm chyběl klid.

Není už čas zahýbat základní sestavou? Dosud jste byl poměrně konzervativní.

Bude to na otevřenou diskuzi. V zápase ale střídáte a hráč se vám může ukázat i během té dvacetiminutovky. Druhou věcí je zdravotní stav. Neočekávám extrémní rotaci. Hráči dělali věci solidně, chyběl kousek štěstí.