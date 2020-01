Plzeň se chce posunout trenérsky i celkově, chválí si Brabec změny

„Přišel nový realizační tým, takže všichni asi začínáme na stejné čáře,“ je si vědom sedmadvacetiletý fotbalista.



První dojem z kouče Guľy, jenž ve středu vedl v Luční ulici první trénink Viktorie v novém kalendářním roce, má pozitivní.

„Všechno nové je vždycky něčím zajímavé. Uvidíme, jak to bude probíhat dál. Hlavně aby to v tomhle tempu pokračovalo. Měli jsme první sezení, kde působil velmi energicky a doufám, že mu to vydrží,“ přeje si.

Zamíří Brabec za Vrbou? Bulharský fotbalový šampion Ludogorec Razgrad projevil zájem o angažování plzeňského stopera Jakuba Brabce. S informací jako první přišel server iSport.cz, kterému ji posléze posvětil hráčův agent Ondrej Chovanec. „Ludogorec o něj stál už na podzim, ještě za předchozího trenéra. A po příchodu kouče Pavla Vrby svůj zájem o Kubu znovu potvrdil. Finanční nabídka Ludogorce ale není pro Plzeň zajímavá,“ prohlásil Chovanec. Razgradskému mužstvu s českým realizačním týmem patří v Bulharsku po podzimu vedoucí příčka, v Evropské lize postoupilo ze skupiny.



S příchodem Guľova realizačního týmu nastává v Plzni revoluce, co se technologie týče. Slovenští trenéři si potrpí na videorozbory a zdá se, že z fotbalu bude najednou daleko větší věda než dříve.

„Je vidět, že klub se chce posunout jak trenérsky, tak celkově, což je dobře. Důležité je, aby nám to pomohlo k lepším výsledkům a výkonům,“ říká Brabec.

Start zimní přípravy na sebe nedal dlouho čekat, od závěru podzimní části Fortuna ligy uplynuly zhruba jen tři týdny. A začíná se nanovo. Viktoriáni si protrpí několik třífázových tréninků, než odcestují v závěru ledna na soustředění do španělské Estepony.

Brabec se však návratu do fotbalového kolotoče nemohl dočkat. „S dvěma dětmi na krku byla pauza docela očistec a už jsem se těšil zpátky,“ usmíval se. „Jinak jsem se s tím ale trošku pral, protože jídlo mám rád, ale naštěstí jsme měli individuální plán, který mě z toho dostával, takže jsem mohl i zhřešit s vědomím, že liga startuje až za dva měsíce. Teď to ale budeme mít hodně natřískané, o to víc jsem nedočkavý.“

Z osobního hlediska je pro něj jaro klíčové. Svými nadstandardními výkony upoutal pozornost zahraničních klubů, v národním týmu se probojoval do základní sestavy. Pokud nepoleví, s velkou pravděpodobností se na konci sezony podívá na evropský šampionát.

„Euro je daleko. Hlavně je důležité, že se nám s reprezentací povedlo postoupit. Co bude dál, se teprve uvidí. Po Euru bude chtít sahat hodně kluků, na to mají všichni právo,“ zůstává pokorný.