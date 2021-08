Jablonec utrpěl v lize krutý výprask. Neakceptovatelné, soptí Rada

Jablonečtí čekají v nejvyšší soutěži na výhru už pět utkání, i ve třetím zápase venku v této sezoně prohráli bez vstřeleného gólu, přičemž ze stadionů soupeřů mají děsivé skóre 0:8, a v tabulce se s pouhými pěti získanými body propadli až na 13. příčku.

„Dostali jsme za vyučenou, prohra o čtyři góly se hodnotí hořce. Celkově nám vstup do ligy určitě nevyšel a hlavně naše výkony venku jsou neakceptovatelné,“ tvrdil jablonecký kouč Petr Rada.

Olomoučtí vlétli do duelu rázně a už ve třetí minutě šli do vedení. Po rohovém kopu vyvinuli na malém vápně obrovský tlak, kterému hosté jen uctivě přihlíželi. Střelu Růska zblízka ještě zastavil na brankové čáře Považanec, ale odražený míč už poslal volný González do sítě.

Olomoucký Pablo González (druhý zprava) právě vstřelil gól Jablonci, brankář Hanuše nedokázal reagovat. Se střelcem se raduje Zifčák.

Z rychlého úderu se sice Jablonečtí záhy vzpamatovali, v první půli měli mírně navrch, ale vyrovnání se nedočkali ani v jejím konci, kdy Doležal v největší šanci z metru neprocedil přes gólmana Macíka balon do branky.

„Brzké góly se nám opakují a hráčům to můžu říkat horem dolem, takhle to dál nepůjde. Pak jsme byli aktivnější, měli míč víc na kopačkách, první poločas byl poté v pořádku a vůbec to nevypadalo, že bychom měli prohrát,“ mínil Rada.

Jenže i druhý poločas odstartovali domácí velkou šancí, tu sice Daněk neproměnil, ale postupem času hosty doslova převálcovali a po trefě Zmrzlého a dvou zásazích Hály oslavili jednoznačný triumf. A nebýt brankáře Hanuše, zažil by Jablonec ještě těžší debakl.

Pablo González (vlevo) z Olomouce se snaží zastavit jabloneckého Dominika Pleštila.

„To, co jsme předvedli ve druhém poločase, neodpovídá tomu, že hrajeme Evropskou konferenční ligu. Náš výkon v posledních pětadvaceti minutách byl hodně, hodně špatný, byli jsme na ručník! Mančaft jsem nepoznával a nedovedu si to vysvětlit,“ zlobil se Rada. „Nechci hned vynášet nějaké rozsudky, ale tohle jen tak nepřejdeme. Hráči si musí sáhnout do svědomí. Byli odpočinutí a říkali, že se cítí dobře. Nějaké uspokojení po poháru, to neuznávám.“

Po reprezentační pauze nastoupí fotbalisté Jablonce 12. září doma proti Karviné.