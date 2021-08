Smutný návrat domů. Housku a jeho Jablonec přivítali Olomoučtí debaklem

Hořký návrat domů, což?

Představovali jsme si to jinak. Takovýhle výsledek bude těžké skousnout. Těžko se k tomu teď něco říká.

V týdnu jste se probojovali do základní skupiny konferenční ligy. Mysleli jste, že to proti Sigmě půjde samo?

Prohra určitě nebyla uspokojením. I fyzických sil jsme měli dost.

Tak čím to?

Když začnete zápas a dostanete hned gól, je obtížné otáčet. Přitom jsme v první půlce byli aktivnější, hráli jsme tak, jak jsme si představovali. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit stejně.

Ale nepovedlo se.

Vůbec. Druhá půle se nám absolutně nevyvedla. A nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Bohužel.

Když jste hrával za Sigmu, tak se vám proti Jablonci nedařilo. Teď první zápas obráceně a ejhle.

Tím se netrápím. Statistiky nesleduji. Prohráli jsme, to mě mrzí.

Pět bodů po šesti zápasech není moc lichotivá bilance.

V lize se chceme pohybovat jinde. Ztratili jsme zápasy, co jsme ztratit neměli. Věřím, že po reprezentační pauze budeme opět stoupat.

Kvůli pohárovým povinnostem jste teď měli osm zápasů za čtyři týdny.

Bylo to náročné. Ty čtyři týdny jsme jeli prakticky bez volna. Teď potrénujeme a pak si oddechneme.

Zdravil jste se se svými bývalými spoluhráči?

Pouze na hřišti po zápase, jinak jsme toho moc nestihli. Prohodili jsme akorát, jak se kdo má, co rodiny. Na delší povídání to nebylo. Ani před mačem jsme se nehecovali.

Jak se vám v Jablonci zatím líbí? Pohárový sen si splníte.

Teď po zápase jsem samozřejmě zklamaný, ale jinak u mě panuje maximální spokojenost. Cítím se tu dobře fotbalově i lidsky. Bylo důležité, že jsme se probojovali do základní skupiny konferenční ligy. To je dalších šest skvělých a těžkých zápasů v Evropě. Chceme udělat co nejlepší výsledek.

A co říkáte na sigmáckou proměnu pod trenérem Jílkem?

Trenéra znám, vím, co chce hrát. A bylo to vidět. Kluci běhali, presovali, byli fotbaloví i nepříjemní. Pak se druhý poločas dostali do laufu, to se vždy hraje krásně. Musíme jim pogratulovat.