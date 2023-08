Slavia super, ale já chci zase mít z fotbalu radost, říká Hronek

Herní praxe mu scházela, ve Slavii jen paběrkoval. V novém ročníku za áčko nenastoupil vůbec, po svém zimním přestupu z Bohemians 1905 naskočil na jaře jen šestkrát a gól nevstřelil. Přitom v lize má třicetiletý hráč, který může nastupovat na několika pozicích v záložní řadě, slušnou bilanci 188 zápasů, 31 gólů.

„Bylo těžké kousat, že jsem se ve Slavii neprosadil, ale takový je fotbal. Ve Slavii je velká konkurence, není to lehké. Ovšem je to tam super, nemůžu říct nic špatného,“ neprskal na klub, který ho do Teplic poslal na hostování.

Jeho nedávné stěhování se odehrálo bleskově. „Seběhlo se to ze dne na den. Jen co jsem se o tom dozvěděl, začaly se věci řešit. Mluvil jsem s teplickým trenérem Zdenko Frťalou a sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem,“ prozradil, co ho zviklalo ke změně dresu. „Přesvědčili mě asi přístupem i kádrem, který tu je, a vším okolo. Udělalo to na mě velký dojem. Líbí se mi například nastavení trenéra Frťaly.“

Slovenský motivátor staví tým nad jednotlivce. „Mužstvo je tady složené tak, že v něm nejsou velké individuality, ale každý hráč tvoří tým, tak je to tu nastavené. Všichni to mají v hlavách, proto to šlape,“ zjistil bývalý hráč Jablonce, Příbrami, Jihlavy, Vlašimi či Zlína.

Šlapat má i Hronek, aby Teplicím pomohl ke konečně klidné sezoně. Rozjezd měly slušný, teď se zadrhly porážkou 1:2 ve Zlíně. „Trenér Frťala po mně chce to, co mě vždy v lize zdobilo, tedy bojovnost a navrch nějaký gól, protože mi vyhovuje hrát v ofenzivní fázi.“