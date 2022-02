Buchta po senzaci na Slavii o proměně Karviné: Celkově se pročistil vzduch

Poslední Karviná sesadila slávisty z prvního místa v nejvyšší domácí soutěži. Pro Karvinské to byla první výhra za dvacet kol, poprvé nedostali gól a po 59 zápasech byli prvním celkem, který v Edenu v lize zvítězil.

„Takový scénář by člověk asi ani nevymyslel,“ usmál se karvinský obránce Petr Buchta, který si konečně, poprvé od svého letního příchodu, zakřičel vítězný pokřik Karviné. „Bylo by fajn křičet ho častěji. Musím se ho naučit, protože jsem jen tak brblal. Polovině jsem nerozuměl. Bylo to i v místním nářečí.“

Co vedlo k vaší výhře?

Zřejmě nám pomohla zimní pauza, že jsme měli od podzimních zápasů odstup a přece jen čistší hlavu. K tomu jsme neměli co ztratit, protože nikdo od nás nic neočekával. A všechno si sedlo. Naštěstí.

Mluvil jste o čisté hlavě, ale měli jste v základní sestavě hned šest nových hráčů. To je velká změna.

Je to dost, ale noví kluci nebyli zatíženi předchozími nezdary. Celkově se pročistil vzduch. Vytvořili jsme zdravou partu, což bylo na hřišti vidět. Hlavně jsme podali týmový výkon, bylo to poctivé, odbojované.

Trenér Bohumil Páník říkal, že se mu parta zdá lepší než na podzim. Je to tak?

Mám pocit, že jdeme správným směrem. Nálada v týmu je teď dobrá.

Vaše obrana byla z poloviny nová, zůstal jste v ní jen vy a Lukáš Bartošák. Noví jsou beci Radek Látal a Davit Kobouri, brankář Pavol Bajza i defenzivní záložník Adam Jánoš. Problém v komunikaci žádný nebyl?

Sedlo nám to. Všechno to jsou komunikativní kluci. Jány (Jánoš) je zkušený, Kobouri vnímavý, učí se rychle. S tím problém nebyl.

Vám osobně se podařilo uhlídat Michaela Krmenčíka...

... Jednou jsem někde řekl, že to není mistr světa, bylo to v nějakém titulku, a on nám hnedka dal gól, takže jsem rád, že jsme ho tentokrát ubránili.

Na Teplice, které zvítězily, stále ztrácíte šest bodů.

Je to škoda, ale pokud bychom nevyhrávali jako na podzim, bylo by stejně jedno, jak hrají ostatní týmy. My se musíme soustředit sami na sebe. A uvidíme, nač to bude stačit.

Vítězně začal i Jablonec, který budete hostit v neděli.

Nebude to snadné. Když už jsme vyhráli na Slavii, doma bychom to měli potvrdit. Nejbližší zápasy, s Jabloncem a v Teplicích, budou důležité.