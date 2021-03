Moulis řádil a trenér mhouřil oči. Cítím důvěru, libuje si teplický záložník

Moulis je v ráži, v sezoně už nastřílel tři branky a na čtyři přihrál, to je kariérní maximum v produktivitě. „Ustálili jsme sestavu, pod trenérem Kučerou nastupuji pravidelně, cítím důvěru. S tím se mi hraje líp,“ děkuje dříč, který za měsíc oslaví třicetiny.

Naskakuje coby levý záložník. „Mám teď svoji pozici, za bývalého trenéra (Hejkala) jsme hráli jiné posty. Ale k tomu se už nemůžeme vracet.“

Skóre otevřel už po 137 vteřinách. „Míč jsem trefil špičkou kopačky.“ Pak napálil břevno. Ke konci půle neubránil Nešického po dlouhém autu. „Zapomněl jsem zavřít zadní tyč a dali gól úplně zadarmo. Přitom v té době jsme už měli vést 4:0 a zápas by byl uklizený.“

Uklizený byl až Moulisův centr, a to hlavičkujícím Kodadem. „Když jsem viděl Moulise, jak dal centr na zadní tyč, a my to kopneme do prvního soupeře...“ káral svůj tým a velebil Moulise opavský kouč Radoslav Kováč.



Teplický trenér Radim Kučera považuje Moulise alias Moulu za důležitého muže sestavy. „Má dobré parametry na naší ligu, ať hru jeden na jednoho, levačku, tvořivost. Dopředu má nesmírnou kvalitu, ale pořád ho musíte tepat za práci dozadu. Tam má určitý hendikep,“ vnímá Kučera, „ale každý trenér občas musí přimhouřit oko, aby nechal hráči prostor pro kreativitu. Když to bude takhle vracet, přimhouřím možná i dvě oči, když to šlapat nebude, budu ho tepat pořád.“

Teď nemusí, zvedl se totiž Moulis i ­všichni skláři. „Nakopla nás remíza se Slavií. S ní se nedělají body každý týden a nedělá je každý. Řekli jsme si, že fotbal hrát umíme,“ povzbudilo to tým usilující o záchranu. „Věděli jsme, že zápas s Opavou je strašně důležitý pro nás i pro ně, i­ když pořád chybí 12 kol. Možná to je klišé a říká to spousta hráčů a týmů, ale patříme v tabulce výš.“

I s Moulisovým přispěním se tam Teplice třeba vyškrábou.