Tepličtí fotbalisté se zvedají. Zlomilo se to remízou se Slavií

Když v prosinci nahradil Stanislava Hejkala, utrápené Teplice rozzářil: 5 zápasů, 10 bodů. Euforie se však do jara nepřenesla. „Já přišel v prosinci, po mně noví hráči, další se vraceli po covidu a zranění. Muselo si to sednout. První zápas s Jabloncem nás nachytal. Když nová stoperská dvojice Mazuch–Gabriel, která měla být řídicí jednotkou, dostane pětku, zacloumá to s každým,“ líčí Kučera. „Teď už je defenziva pevná.“

V prvních pěti kolech jara čtyři porážky, to bylo Teplicím ouvej. Bod s ligovým suverénem Slavií skláře postavil na nohy. Pak smolně remizovali v Ostravě, v poháru vyřadili Brno a teď si vychutnali Opavu. Sestupu utekli o 7 bodů. „Proti Slavii si hráči vyzkoušeli, že když se dobře pracuje a brání, přijde odměna. A od té doby už mužstvo pracuje výborně,“ dává Kučera palec nahoru. „Na rozdíl od začátku jara své chyby minimalizujeme a už jsme nebezpeční. Hráči se dostávají do větší praxe, herní jistoty, což má dobrý vliv na tým.“

A zrcadlilo se to i v klíčové bitvě proti Opavě. Teplice nezlomilo, když hosté po dlouhém autu v poslední minutě 1. půle dorovnali. Po přestávce na svůj gól z 3. minuty navázal asistencí Moulis a Kodad slavil první ligovou trefu, kapitán Mareš výhru zpečetil po parádní kolmici Žitného. „Nám chyběla větší agresivita, s pěti podprůměrnými výkony v týmu nemůžeme vyhrát. Teplice šly za tím daleko víc,“ uznal kouč hostů Radoslav Kováč. „A taky jsme se nedokázali ztotožnit s těžkým terénem, v Opavě máme úplně jiný plac.“

Nový trávník na Stínadlech nezakořenil a čeká ho reklamační výměna. „Je šílený, na rovinu. Špatně se na něm brzdí, míč skáče. Můžete hrát jen jednoduše, nakopnout balon dopředu a porvat se o něj,“ tvrdil hrdina Pavel Moulis.

Což jeho Teplicím šlo. „Sice byly porodní bolesti v koncovce, což mě znervózňovalo, ale zvládli jsme to. Využili jsme tříobráncového systému soupeře k jednoduché přechodové fázi a jako proti Brnu to vyšlo,“ fungoval Kučerův taktický záměr. „Díky čtyřem bodům ze dvou kol máme větší klid na práci. Ne že bychom polevili, ale je od čeho se odrážet.“

Konkurence začíná fungovat, viz Ladislav Kodad. Mladík si gólem a výkonem v poháru řekl o místo v lize. „Ukázaná platí. Chtěl jsem hráčům poslat vzkaz, že každý má šanci dostat se do základu. Nejsem trenér, který by přehlížel pracovitost v tréninku a utkáních,“ uvedl Kučera. „Pro všechny platí, že když se někdo do nominace nevešel, není to jeho konec. Kdo pracuje, tomu se to vrátí.“