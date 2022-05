Všichni cítíme šanci, atmosféra graduje, připouští plzeňský asistent Horváth

Ke Spartě má jistý vztah, stejně jako hlavní kouč Michal Bílek za klub z Letné válel během své aktivní kariéry.

Plzeň - Sparta Neděle 16.00 online

Vnímáte, jak výrazně se můžete titulu přiblížit?

Vzhledem k tomu, v jaké jsme pozici, budeme chtít Spartu doma zase porazit. Bude to těžké utkání proti soupeři, kterého dobře známe. Je to prostě Sparta.

V posledních vzájemných zápasech padalo poměrně hodně gólů. Může přijít přestřelka na řadu i tentokrát?

Pro fanoušky by to bylo lepší, ale my budeme vděční za jakoukoliv výhru.

Sparta měla hrát ve středu finále poháru, jenže utkání bylo na poslední chvíli odložené. Znamená to pro vás něco?

Myslím, že pro nás se nic nemění. Prostě přijede Sparta, která měla v týdnu výlet na Slovácku. Je to spíš otázka pro Spartu, jakým způsobem trénovala, ale podle mě bude stoprocentně připravená. Není to úplně naše starost.

2 body činí aktuální náskok Viktorie v tabulce před průběžně druhou Slavií. 10 let už Sparta marně čeká na vítězství ve Štruncových sadech.

Jak je na tom plzeňský kádr po zdravotní stránce?

Je to takové hokejové play off. Nějaké menší problémy a oděrky jsou, ale je to finále. Každý chce hrát.

Teď už liga nabírá rychlý spád, příští víkend bude hotovo, sezona skončí.

Není úplně potřeba něco měnit. Myslím, že kluci mají nastavený program, který funguje. Mají dostatečný prostor k odpočinku a k regeneraci, zatím je to v pohodě.

Už je cítit, že teď jde o všechno?

Graduje to, to je jasné. Všichni cítíme šanci, hráči samozřejmě nejvíc. Jsou na hřišti a rozhodnou, jak to dopadne. Může přijít nějaká nervozita, ale věřím tomu, že máme tak zkušený tým, že po hvizdu nebo po nějaké povedené přihrávce to z kluků spadne.

Ze zbývajících soupeřů je Sparta papírově nejsilnější. Je důležité, že proti ní hrajete doma?

Každý domácí zápas je výhodou, přestože jsme neodehráli špatný zápas ani na Spartě. Všichni každopádně věříme, že nám to doma proti Spartě bude zase fungovat.