Plzeň versus Slavia. Co hraje pro lídra a kde se skrývají naděje obhájce

Dva body manko i papírově těžší los. „Je to velká komplikace,“ uvědomuje si trenér slávistických obhájců titulu Jindřich Trpišovský. Jsou tři kola do konce sezony fotbalové ligy. Jaké jsou šance Slavie a co hraje ve prospěch Plzně?