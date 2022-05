Plzeňský kouč Bílek: Udělali jsme důležitý krok k titulu. Vrbovi ovace přeju

Proti Spartě nejprve slavil brzké dva góly, poté musel reagovat na vyloučení Pavla Buchy. Po zápase si užíval ovace a vychutnával si chvíle, kdy plzeňští kotelníci skandovali jeho jméno.

Ještě před ním však vyvolávali Pavla Vrbu, trenéra soupeře. „Líto mi to ale vůbec nebylo, zaslouží si to. Byl u zlaté éry, přeju mu to,“ zdůrazňuje Bílek.

Jestli Plzeň skutečně k celkovému prvenství dovede, třeba bude metat před fanoušky Viktorie kotouly jako jeho mistrovský předchůdce...

Spartu jste přejeli. Řekli jste si o titul?

Udělali jsme důležitý krok, abychom o něj pořád ještě hráli. Teď nás čekají dva nesmírně těžké zápasy. Držíme se ale toho, co doteď. Vítězství si užijeme, ale druhý den hned začíná příprava na Hradec. Když budeme hrát takhle poctivě s chutí, tak můžeme o titul hrát.

Byla klíčem k úspěchu vaše agresivita, bojovnost?

Věděli jsme, že když budou mít sparťané prostor, tak budou nebezpeční. Mají Dočkala, který dokáže dát balon, kam chce, takže jsme ho chtěli speciálně pokrýt. Pořád ho beru jako klíčového hráče Sparty, má fotbalové myšlení, techniku, kope výborně standardky. Ale nechtěli jsme nechat hrát nikoho.

Uklidnil vás rychlý první gól?

Hodně nás povzbudil, ale myslím, že do vyloučení jsme hráli velmi dobře. Spartu jsme do ničeho nepustili. Po červené se hráči semkli. Věděli, že soupeřům nemůžou dát ani kousek prostoru.

Zaměřili jste se v přípravě speciálně na standardní situace, s jejichž obranou mívá Sparta problémy?

Na standardky se připravujeme před každým zápasem. Soustředíme se hlavně na ty svoje, jsme v nich silní, Kalvach je navíc výborně zahrává. Dneska jsme z nich dvakrát udeřili, minule na Spartě také.

Budete Pavlu Buchovi vyčítat brzkou červenou kartu?

Chybou především bylo, že jsme po standardce nechali Peška rozběhnout. Pak už prostě faul udělat musel. Byl to taktická chyba, ale nejen Buchy.

Ještě před koncem prvního poločasu jste reagoval na vyloučení stažením Jana Sýkory, který vypadal pořádně rozladěně.

Já bych byl taky naštvaný, ale věděl, že to je z taktických důvodů. Do té doby hrál skvěle, jenže to není klasický střední záložník. Proto šel dolů.

Cítíte, že jste týmu vtiskl zodpovědnost, která mu dříve možná trochu chyběla? I z toho mohou pramenit ta četná vyloučení, máte jich v lize nejvíc...

O zodpovědnosti mluvíme neustále. Po hráčích ji chceme, oni to vzali za své. Nevím, jestli z toho vycházejí ty červené, ale jsem rád, že tým je zdravý a poctivý. Odměnou je, že dvě kola před koncem hrajeme o titul.

Jako by si i díky bilanci z posledních let Plzeňané na Spartou věřili víc než na ostatní.

Možná to tak je. Se Spartou jsme odehráli tři zápasy a ve všech jsme byli lepší. První i druhé utkání jsme měli vyhrát výrazným rozdílem, v sezoně jsme ji předčili.

Vnímáte, že titul je skutečně blízko?

Zažil jsem ve Spartě situaci, kdy jsme tři kola před koncem vedli o čtyři body. A pak jsme dvakrát prohráli, takže euforii krotím. Chápu však, že titulu jsme hrozně blízko. Pro mě je to pořád daleko, čeká nás nepříjemný Hradec, bude to ohromný boj.