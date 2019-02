Velký zápas. Ostravský stoper Stronati se na Spartu těší

V čem je největší síla Sparty?

Silní jsou v útočné fázi. Mají tam Tetteha, který dokáže střelit gól, je rychlý. Na něj si rozhodně budeme muset dát pozor.

A co Bořek Dočkal, který by po návratu z Číny už mohl hrát?

Poznal jsem ho v reprezentaci. Je to výborný fotbalista, který má myšlenku, dokáže vymyslet zajímavou přihrávku. Na něj se musíme připravit hlavně týmově. Pokud budeme dobře bránit a budeme všichni v prostorech, ve kterých máme být, tak to zvládneme.

Je opravdový lídr, jak se říká?

V reprezentaci to vzal na sebe. Vzal si slovo a fakt je to lídr, správný kapitán. Jeho proslov před nebo po zápase měl vždycky hlavu a patu. Jo, je chytrý, inteligentní.

Je to komplikace, když nevíte, zda opravdu nastoupí, nebo ne?

Nevíme, jak budou hrát. Třeba s ním na to půjdou jiným stylem. Věřím, že trenér nás na všechny možné varianty připraví dobře.

Někteří odborníci řeší, zda si Dočkal a Kanga porozumí...

Těžko se mi to hodnotí. Ale pokud by vedle sebe nastoupili, budu doufat, že jim to nepůjde.

Co platí na takové technické fotbalisty?

Hlavně důraz. Nesmíme jim nechat prostor cokoli vymyslet, včas je dostupovat, ať nemají moc šancí tvořit.

Baník naposledy na hřišti Sparty vyhrál 1:0 v srpnu 2014. Vy jste byl u toho. Pamatujete na to?

Jo, moc dobře. Janko Greguš dal snad v páté minutě gól a pak už jsme bránili. Bránili jsme ale týmově, velmi dobře, prostě jeden za všechny a všichni za jednoho.

V dosavadních dvou zápasech jste získali čtyři body. Je to dobrý vstup do jarní části ligy?

Po Dukle (1:1) jsme byli smutní, protože jsme cítili, že jsme tam mohli získat tři body, ale porazili jsme Liberec (2:1) a odskočili mu na deset bodů. Takže v kabině je dobrá nálada, věříme si a už se těšíme na neděli.

Vy jste začal smolně. Dukla dala gól po vaší malé domů a s Libercem jste si dal nešťastnou vlastní branku. Jak to prožíváte?

Na dva zápasy je to celkem dost... Ta hlavička na Dukle byla moje chyba, blbě jsem balon trefil. Ten vlastní gól byl trochu nešťastný, ale vlastní... Naštěstí jsme nad Libercem vyhráli, což mě uklidnilo, a i proto jsem to hodil za hlavu.