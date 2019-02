Jako soupeř se na Spartu těším, říká ostravský záložník Holzer

Mysleli jste na to, že v případě výhry odskočíte sedmému Liberci na deset bodů?

Řekli jsme si před zápasem, že to utkání je v boji o šestku důležité. Ale nebyli jsme z toho nějací vytřepaní, že pokud bychom prohráli, bylo by všechno ztracené. Měli jsme nějaký náskok a teď jsme ho ještě zvýšili. Takže teď na Spartu (neděle od 17.00) můžeme jet uvolněnější.

Dá se říct, že vstup do jara se Baníku vydařil?

Neprohráli jsme, ze dvou kol máme čtyři body, takže super.

Pomůže týmu i to, že Milan Baroš dal po delší době gól, byť tečoval střelu Filla?

On si z toho nic moc nedělá, že nedá pár zápasů gól. Je takový střelec, že mu to je jedno. Ale doufám, že mu to pomůže a teď na Spartě přidá další branku.

Druhý gól dal Liberci střídající Dame Diop. Je to důkaz, že máte silnou lavičku?

Jo, je tam velká konkurence. Všichni cítíme, že kluci z lavičky na nás, co hrajeme v základu, tlačí. Je dobře, že vždy, když přišli do hry, tak nám pomohli. To je super pro trenéra i pro nás.

Co se dá čekat od nedělního utkání se Spartou?

Nejsme ti, kteří budou pod tlakem. Pod ním by měla být Sparta. Navíc nás určitě opět přijede podpořit hodně našich fanoušků. Rozhodně se pokusíme využít toho, že Sparta je pod tlakem médií i svých příznivců. Snad to zvládneme.

Řešíte, zda už proti vám nastoupí reprezentant Bořek Dočkal?

Sleduji to. Je to kvalitní hráč, hlavně rozdílový hráč. Ale jestli bude, nebo ne... Mají tam podobný typ – Kangu. Jsem zvědavý, jak ty dva případně skloubí. Je možné, že jim třeba prospěje, ale třeba taky ne. Uvidíme.

Jak vy osobně se na Spartu, kde jste působil, těšíte?

Těším se, že tam zavítám v roli soupeře.