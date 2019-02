Sparta s Dočkalem jde na Baník, kandidáti na titul nastoupí v pondělí

Plzeň po bídě v Záhřebu míří do Opavy, Slavia po vysokém vítězství v Genku a postupu mezi nejlepších šestnáct týmů Evropské ligy narazí na Slovácko. Pondělní dohrávky slibují zajímavé střety.

Stejně jako nedělní duel na Letné: o třetí místo se tam poperou Sparta s Ostravou. Očekává se vysoká návštěva, bouřlivá atmosféra i návrat Bořka Dočkala.

„Lídr, který dokáže spoluhráče usměrnit. Trénoval s námi a s týmem je sžitý. Dařilo se mu minulý rok ve Philadelphii i v národním týmu, věřím, že na to naváže i u nás ve Spartě,“ těší se sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Fastav Zlín - Bohemians sobota 15:00, rozhodčí Zelinka, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy

Zlín: Rakovan - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Holík, Hnaníček, Jiráček, Bartošák - Poznar, Vyhnal. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Krch, Bartek - Reiter, Ljovin, Vacek, F. Hašek - Vaníček, Koubek.

Jeden ze čtyř sobotních duelů. Dva z nejhorších týmů jara proti sobě se potřebují odrazit. Konečně zvítězit, chytit se.

Zlín s novým trenérem Romanem Pivarníkem prohrál 0:1 se Slováckem a 2:3 v Příbrami. Má štěstí, že nahrál body během podzimu a stále drží šesté místo. Bohemians jsou čtrnáctí, na startu jara podlehli 0:1 Spartě i Olomouci.

„Je před námi těžké utkání, ve Zlíně se nehraje lehce, tři body už ale potřebujeme jako sůl. Porveme se o ně,“ slíbil hostující záložník Jan Záviška. „Očekávám tvrdý boj,“ dodal domácí kouč Pivarník, který v Bohemians mezi lety 2014 a 2016 působil.



Sigma Olomouc - Příbram sobota 15.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Kalvach, Beneš, Vepřek - Zahradníček, Houska, Texl, Plšek, Falta - Nešpor. Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Soldát - Rezek, Mingazov, Květ, Antwi - Fantiš.



Před týdnem zachránili vítězstvím v Ďolíčku svého kouče Václava Jílka, který byl údajně těsně před odvoláním. Fotbalisté Olomouce po domácí porážce s Jabloncem (1:2) potřetí v sezoně vyhráli venku.

Potvrdí body v domácím utkání s Příbramí?

„Příbram neustupuje z filozofie trenéra Csaplára, hraje hodně aktivně a má náročný způsob hry s presinkovým pojetím. Očekávám náročné utkání z pohledu fyzické práce, na druhou stranu máme kvalitu, abychom i my byli nebezpeční. Pokud k tomu přidáme agresivitu ze zápasu na Bohemce, věřím, že to zvládneme,“ uvedl olomoucký trenér.



Za Příbram může poprvé po návratu ze Slavie nastoupit Jan Matoušek.

Karviná - Teplice sobota 15.00, rozhodčí Marek, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy

Karviná: Berkovec - Krivák, Rundič, Djordjevič - Moravec, Bukata, Dramé, Budínský, Záhumenský - Ba Loua, Guba. Teplice: Grigar - Vondrášek, Hošek, Čmovš, Krob - Hora, Žitný, Ljevakovič, Moulis - Trubač - Vošahlík.



Sympatický výkon na Slavii, kde domácí vydřeli body až v poslední desetiminutovce. Potom porážka od Mladé Boleslavi. Teplice vstoupily do jara rozpačitě - dosud nevstřelily gól a čtyřikrát inkasovaly.

„V minulém utkání jsme neměli nasazení, bojovnost a vůli vyhrát. Bylo to pode mnou nejhorší utkání tady v Teplicích. S hráči jsem si vše vyříkal, s některými osobně. V kabině jsem i zvýšil hlas,“ přiblížil Stanislav Hejkal, teplický trenér.

Předposlední Karviná minule prohrála na Slovácku, do jara vstoupila remízou s Opavou.

„Důležité bude, jak zareagujeme na nevydařený minulý zápas v Uherském Hradišti. Ukázali jsme si věci, které nefungovaly, a pevně věřím, že s Teplicemi to bude výsledkově i herně lepší,“ řekl karvinský kouč Norbert Hrnčár.



Mladá Boleslav - Jablonec sobota 17.00, rozhodčí Proske, na podzim 3:0 Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Tatajev, Hájek, Fulnek - Takács, Hubínek - Ladra, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Jovovič, Trávník, Kubista, Považanec, Vatajelu - Doležal.



Na jaře oba týmy vyhrály venku a remizovaly doma. Devátá Boleslav uspěla v Teplicích a dělila body s Plzní, pátému Jablonci se zadařilo v Olomouci, ale ztratil s Opavou.

„Pro mě to jistě bude zvláštní zápas, ale nechci ten pocit na hráče vůbec přenášet,“ uvedl Jozef Weber, domácí trenér, který v Jablonci strávil třináct let fotbalového života. „A pořád tam působí hodně lidí, kteří tam byli i v době, kdy jsem tam hrál.“

Mladoboleslavský kouč bude opět spoléhat na ruského kanonýra Nikolaje Komličenka, ve dvaceti zápasech nastřílel dvacet gólů.

„Bude to těžké utkání, hráli nerozhodně s Plzní, vyhráli v Teplicích, takže mají určitý klid na práci, stabilizovali sestavu. Chceme v Boleslavi získat body, které jsme doma ztratili s Opavou,“ plánuje jablonecký Petr Rada.

Sparta - Baník Ostrava neděle 17.00, rozhodčí Houdek, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Costa, Hanousek - Kanga, Frýdek - Karlsson, Dočkal, Chipciu - Tetteh. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, Kuzmanovič.

Zápas víkendu. Prestižní souboj rivalů Sparty a Baníku Ostrava. A také přímý střet o třetí místo tabulky. „Očekávám utkání s velkým nasazením. Věřím, že tam bude víc fotbalovosti než v podzimním zápase,“ tvrdí Zdeněk Ščasný, trenér Sparty.

Pražský klub na podzim ve Vítkovicích zvítězil 1:0, rozhodl Benjamin Tetteh.

„Síla Sparty se ukázala i v obou jarních utkáních, zvrátili nepříznivý stav. Bohemka hryzala, byla obrovsky nepříjemná, ale Sparta to dokázala urvat. To samé na Dukle, kde dvakrát prohrávala a zvrátila výsledek na svou stranu,“ připomněl Bohumil Páník, trenér Baníku.



Ostravští si budou muset dávat pozor i na Bořka Dočkala, staronovou tvář v sestavě soupeře. Reprezentační kapitán v pátek podepsal na Letné kontrakt na tři a půl roku.

„Je to výborný fotbalista, navíc už s mužstvem trénoval a Sparta nebude mít problém ho zařadit do sestavy,“ očekává trenér soupeře, který může spoléhat na Milana Baroše.

Ostravský patriot je zdravý a připravený nastoupit proti nenáviděnému soupeři. Před týdnem vstřelil gól Liberci.

Slavia - Slovácko pondělí 18.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 3:1 Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Král, Hušbauer, Stoch - Škoda. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Diviš, Janošek, Navrátil - Zajíc.



Euforii z vysokého vítězství z Genku i pátečního losu, který Slavii pro osmifinále Evropské ligy přisoudil Sevillu, se pokusí přibrzdit soupeř z Uherského Hradiště.

Loni na jaře Slavia se Slováckem doma remizovala 0:0.

Nenápadné Slovácko je ve skvělé formě, od chvíle, kdy tým převzal trenér Martin Svědík, je nejlepší v lize: šest zápasů, pět vítězství, skóre 9:2.

„Bude to strašně nepříjemné utkání. Slovácko je velmi silné v defenzivě, hodně běhá, má rychlé protiútoky. Jsme rádi, že hrajeme alespoň doma. Máme tři dny na to se dát do kupy, kdežto oni se na nás určitě chystají déle,“ řekl Jindřich Trpišovský.



Na jaře Slovácko vyhrálo v regionálním derby ve Zlíně a doma uspělo s Karvinou. Slavia po vítězství nad Teplicemi nezvládla duel v Plzni, ligu přesto vede o tři body.

Opava - Viktoria Plzeň pondělí 18.00, rozhodčí Lerch, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Jurečka, Janetzký, Zapalač - Smola. Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Čermák, Kovařík - Beauguel.



Vzhledem ke karetnímu trestu kapitána Hubníka a zranění Hejdy zřejmě plzeňská premiéra pro Jakuba Brabce, bývalého obránce Sparty, který ve středu nečekaně posílil konkurenta.

Do Opavy se těší i Joel Kayamba, který do Plzně v zimě zamířil právě ze slezského klubu.

Viktoria po vítězství nad Slavií, kterým se udržela ve hře o mistrovský titul, vybouchla v Evropské lize s Dinamem Záhřeb a s poháry se po porážce 0:3 rozloučila.

„Spoustu našich hráčů podala průměrný nebo podprůměrný výkon. Budeme se snažit, abychom to, co jsme v Evropské lize pokazili, napravili v té české,“ prohlásil trenér Pavel Vrba.