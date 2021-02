Ten, co nahradí Housku? Silná slova, ale rád bych, říká novic Slaměna

Výzva je to velká. Houska rozjíždí většinu akcí, ale po sezoně Hanou opustí, odmítl prodloužit smlouvu a chce zkusit novou výzvu. Slaměna zase neprodloužil kontrakt ve Zlíně, neboť v ročníku naskočil jen pětkrát, jedinkrát v základní sestavě. Stejně jako Houska nejraději nastupuje v záloze na pozici osm, může hrát i na desítce. Podobnost je také v drobné postavě. „Líbí se mi, jak hraje. Jsme podobné typy. David je ale vůdce,“ culí se.

Olomouci se upsal až do června roku 2025. Mládežnického reprezentanta získala za pouhého půl milionu korun. „O zájmu Sigmy jsem věděl nějakou dobu, to bylo hlavní. Věřím, že tohle bude správná cesta,“ těší se. „Jsem rád, že se to upeklo teď a nemusel jsem čekat do léta. Opustil jsem Zlín, kde jsem byl od pěti let. Velký skok, ještě teď se z toho vzpamatovávám,“ připouští.



Zvolil podobné řešení jako Patrik Hellebrand, jenž před lety zamířil ze Zlína do Slovácka a nyní patří Slavii. V klubu, který sází na cizince, necítil Slaměna důvěru.

Olomoucký Patrik Slaměna v souboji s Martinem Hrubým z Domažlic (vpravo) v utkání českého poháru.

„Vzhledem k tomu, že jsem moc nenastupoval, tak jsem důvěru ani nemohl moc pocítit,“ tvrdí. „Stalo se to už s Paťou Hellebrandem. Zlín to má nastavené tak, že tam dává jiné hráče. Těžko posuzovat, jestli má správnou koncepci, nebo ne. Není to otázka na mě.“

Po vydařeném ročním hostování ve druholigovém Prostějově ale věřil, že dostane větší šanci. „Jenže vytíženost nebyla taková, jakou jsem chtěl. To byl hlavní důvod k odchodu. Jsem mladý hráč a potřebuji mít starty, abych se vykopal a mohl se zase někam posunout,“ říká. „V Prostějově jsem byl spokojený. Pořádně jsem se vyhrál, poprvé jsem si oťukal dospělý fotbal. Trenér Šustr mi velmi pomohl v bránění.“

A blýskl se povedenými přímými kopy. „Dařily se mi, protože jsem kopal všechny. Z toho jsem sbíral asistence.“ Už nezáleží na tom, jestli se ve Zlíně neprosadil kvůli nedostatku příležitostí, anebo proto, že si o ni neřekl výkonností. Otázka zní: bude stačit na Olomouc?

„Zvykám si na jiný styl hry, kluci mi hodně pomáhají,“ líčil po pohárové premiéře proti Domažlicím. Naskočil do druhé půle. „Jsem tu od pondělí, s kluky jsem si sedl. Co se týče zázemí, tak jsem také spokojený. Sigma ho má skvělé.“

Kvůli regenerační lince si však Sigmu nevybral. Zvolil si ji proto, že větří příležitost prosadit se v lize. „Tohle se řeší hned ze začátku. Jaké jsou se mnou výhledy do budoucna.“ Znovu se tak dostáváme k tomu, že by mohl nahradit Davida H. „Chci se seznámit s týmem a začít co nejdřív hrát, abych přesvědčil trenéra i vedení, dostával minutáž a byla to pořád větší porce.“

Zvládne tohle sousto?