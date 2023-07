Nároky v Olomouci Slaměna dřív nekousal. Co teď ty prostějovské?

Jenže když v zimě roku 2021 přestupoval odchovanec Zlína do Olomouce, doufal v průlom v první lize. Ten ovšem nepřišel. Za Sigmu od té doby nastoupil pouze do deseti prvoligových zápasů, v loňské sezoně nepřidal žádný. A tak se třiadvacetiletý záložník rozhodl pro změnu – přestup do Prostějova.

Prostějovské eskáčko přitom hraje taktéž druhou ligu, stejně jako rezerva Sigmy.

„Chtěl jsem být zkrátka v prvním týmu, to byla hlavní motivace. Jsou to sice stejné soutěže, ale na A tým se každý dívá jinak,“ odůvodňoval svůj přestup Slaměna. „Navíc jsem šel do prostředí, které dobře znám,“ doplnil fotbalista s celkem třiadvaceti ligovými starty.

V Prostějově už působil v sezoně 2019/2020, hostoval zde ze Zlína a odehrál taktéž třiadvacet zápasů. Teď má ve staronovém působišti už dva soutěžní starty. Jeho Prostějov v prvním kole FNL vyhrál s Viktorii Žižkov 2:1, v sobotu ovšem i kvůli červené kartě útočníka Silného prohrál 0:3 s Kroměříží, dalším nováčkem soutěže.

„Patrik je posilou, kterou trenéři chtěli. Vedení klubu na tom pracovalo, nakonec se to podařilo dotáhnout až do konce, za což jsem rád. Patrik už tady hrál a pořád si myslíme, že je to fotbalista, který má na víc. Věřím, že to v našem klubu dokáže,“ pověděl předseda 1. SK Prostějov František Jura.

S hořkou pachutí neúspěchu ale Slaměna ze Sigmy neodchází. „Zpětně to beru jako velkou školu života. Prošel jsem si tam spoustou věcí. Mentálně mě to hrozně posunulo, určitě jsem prošel jistým osobnostním rozvojem, což je vždy dobře,“ přemítal Slaměna. „Z fotbalového hlediska si myslím, že jsem taky prošel velkým progresem. Byly na mě kladeny velké nároky, které jsem ze začátku nekousal. Nevěděl jsem moc, co mám dělat a jak se se vším popasovat,“ připustil.

Hned po sezoně věděl, že chtěl změnu, a to i proto, že cesta do prvního týmu Sigmy se mu klikatila čím dál víc. „Čekal jsem, co přijde, ale chtěl jsem odejít z béčka někam do prvního týmu. Prostějov se mi ozval, teď čekám hlavně sám od sebe, že týmu pomůžu, byl o mě totiž velký zájem. Po sezoně jsme si prakticky každý týden volali a řešili přestup,“ nastínil.

Prohloubí Hanáci spolupráci?

Na trase Prostějov–Olomouc to je po delší době přestup, který se povedlo dotáhnout do zdárného konce. Když B tým Sigmy hrával třetí ligu, bylo běžné, že hráči Sigmy chodili do Prostějova hostovat. Ale přestupy byly mnohdy přes jednu či druhou stranu neprůchozí.

Příkladem může být třeba defenzivní záložník Solomon Omale, který měl mít z Prostějova namířeno do Sigmy, avšak k transferu nedošlo, a tak Nigerijec přestoupil až nyní – do Opavy. „Myslím, že by bylo dobře, abychom se Sigmou začali spolupracovat. Stín toho, že někteří hráči nešli do Sigmy, ale jinam, pořád je, ale já bych rád řekl, že se budeme snažit hledat společnou řeč,“ uvedl František Jura.

„Věřím, že přestup Patrika je takový odrazový můstek k lepší spolupráci. My jsme otevření, stále je to klub, který je nám nejblíž. Ve fotbale se holt někdy stane, že hráč nejde nakonec tam, kam má třeba původně namířené. Věřím, že to teď bude lepší. Ani jednání ohledně Patrika nebyla jednoduchá, ale je tady a já už bych to nechtěl blíž popisovat,“ doplnil Jura.

A Slaměna si novou výzvu zatím pochvaluje. „Jsem rád, že se to povedlo. Chci Prostějovu splatit tu důvěru, kterou do mě všemi těmi vyjednáváními vložil,“ hecuje.

Příští zápas čeká tým kouče Michala Šmardy už ve středu, na Hanou (17.00) dorazí rezerva Sparty.

Velké derby pak přijde v neděli – Slaměna se od 10.15 postaví v Olomouci proti svým bývalým spoluhráčům.