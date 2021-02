Fotbalová Olomouc ukázala posily, s Domažlicemi se však natrápila

Ještě v poločase svítil na ukazateli skóre stav 1:1, favorit sice blamáž nedopustil a po trefách Hály, Látala a Nešpora zvítězil 3:1, ale nic přesvědčivého to nebylo. Kdyby brankář Matúš Macík nechytil ve druhé půli penaltu, mohla se Sigma trápit ještě víc.

Pro Domažlické to byla na prázdném Andrově stadionu událost. Kvůli terénu si rádi s Olomoucí prohodili pořadatelství, Sigma jim velkoryse zaplatila ubytování.

A dlouho se jako správný hostitel chovala i na hřišti. Však se taky její trenér Radoslav Látal mohl od lavičky ukřičet. „Splnili jsme povinnost, to jediné bylo dobře. Na hru se nedalo koukat,“ utrousil.

Hlavně na stopera Florenta Poulola, jenž nezvykle kazil jednu přihrávku za druhou a počínal si neomaleně, jako by rodákovi z Martiniku vadily padající sněhové vločky.

Někdejšímu hráči španělského Getafe dělali borci ze třetí nejvyšší soutěže značné potíže.



„Nevím, co s ním bylo, nebyl vtažený do hry. Musíme si promluvit přes tlumočníka,“ pravil Látal, jenž nechal Poulola trápit se 55 minut, pak jej raději vystřídal Greššák.

Na druhý tým ČFL postavil silnou sestavu. Nešetřil Gonzáleze, Daňka, Chytila ani Breiteho, kteří se před třemi dny vydali v ligovém šlágru proti Spartě. Nechtěl nic podcenit, neboť si je vědom, že zatímco z ligy se pohárová Evropa povážlivě vzdaluje, Mol Cup znamená příležitost, jež může ovlivnit i to, zda devátá Sigma prodlouží Látalovi smlouvu, která končí po sezoně.



„Musím přiznat, že jsem měl z toho utkání strach,“ připustil kouč. „O poločase jsem měl připravené tři změny, abychom protočili hráče, co nastoupili v neděli, jenže vývoj tomu nepomohl.“

To domažlický trenér Pavel Vaigl svůj mančaft ocenil: „Trénujeme spolu deset dní a Sigma je jeden z nejlepších klubů v Česku. My jsme to zvládli důstojně i díky presinku. Kluky musím pochválit.“ A apeloval, aby se už konečně rozjel v Česku i amatérský sport: „Venku by to mělo být povolené i pro nejnižší soutěže. Pohyb opravdu chybí.“

Mihalík chce zabojovat o Euro

Ve středu ovšem chyběl hlavně olomouckým ligáčům. Poprvé se v modrém dresu představily tři posily. O statném gólmanovu Macíkovi už byla řeč.

Po pauze vyběhli na plac i dva drobní záložníci s čísly 29 a 77. Zatímco dvacetiletý Patrik Slaměna se po Zlínu pokusí prosadit v Olomouci, které se upsal až do roku 2025, o šest let starší Jaroslav Mihalík má pomoct na levém křídle okamžitě.

Z polské Cracovie Krakov přišel slovenský reprezentant hostovat do konce sezony jako náhrada za tahouna Faltu, jenž v zimě přestoupil do Plzně. I když včera ho Látal nasadil pod hrot. „Slaměna je spíš hráč do budoucna, Mihalík je náhrada za Faltu, měli jsme ho vytipovaného,“ podotkl Látal. „Bylo vidět, že s námi absolvovali jen trénink. Mihalíka jsem postavil na nezvyklý post vedle Nešpora, ale chtěl jsem je aspoň vidět v soutěžním utkání.“

Jaroslav Mihalík

Očekává od něj dravé průniky, produktivitu. „Nechci nic říkat dopředu, ale doufám, že to tak bude,“ kývne posila. „Domažlice neměly šanci nad námi vyhrát, byli jsme lepší, kombinačnější a šlo jen o efektivitu,“ hodnotil premiéru.



Sigmu si vybral z toho důvodu, že na jiném hostování v Lechii Gdaňsk přišel o místo v sestavě.

„Volal mi trenér Látal, třikrát jsme spolu mluvili. Neměl jsem dobrou situaci v Lechii, věděl jsem, že trenér bude dávat prostor kmenovým hráčům, tak jsem se rozhodl změnit prostředí. Pomohl mi k tomu i trenér Hapal,“ zmíní bývalého reprezentačního slovenského kouče a olomouckou legendu. „Vím, že trenér Látal působil na Slovensku v Trnavě, byl i v Polsku. Olomouc hraje technický fotbal, mělo by mi to pasovat. Nebylo na co čekat.“

I proto, že by na Hané chtěl zabojovat o nominaci na mistrovství Evropy. „Přišel jsem, abychom si s Olomoucí pomohli navzájem, aby byla v tabulce co nejvýše a bylo by super, kdybych se dostal na Euro.“

Českou ligu hrál naposledy před čtyřmi lety, kdy přispěl Slavii k titulu. „Slavii sleduji, mám tam ještě pár bývalých spoluhráčů. Zanechala v Evropě strašně dobré výsledky i dojem, klobouk dolů,“ povídá uznale.

Olomouc bude muset teprve poznat. „Jsem tu jen dva dny. Město jsem neviděl, byl jsem jen párkrát na pumpě, jsem ještě na hotelu. Absolvoval jsem dva tréninky. Zatím všechno klape. Domů to mám dvě hodiny, když jsem byl v Lechii, bylo to sedm,“ srovnává dojezdové vzdálenosti.

Může se stát, že do Sigmy i přestoupí, byť hostování je bez opce „Všechno se může stát,“ odpoví.