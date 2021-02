Olomouc přivedla Mihalíka a Slaměnu, Reichla koupil Hradec

Rovněž ohlásila prodloužení smlouvy s křídelníkem Martinem Hálou do 30. června 2022. Naopak do druholigové Hradce Králové půl roku před koncem kontraktu prodala náhradního brankáře Michala Reichla, podepsal tříletou smlouvu.

Největší posilou by do konce sezony měl být Mihalík, jenž v roce 2016 působil i ve Slavii a podílel se na zisku titulu. „Po odchodu Šimona Falty a zranění Jáchyma Šípa jsme cítili potřebu přivést krajního záložníka. V Olomouci bude bojovat o konečnou nominaci na EURO,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Ladislav Minář.

Ve Zlíně se neprosadil, tak to zkusí Slaměna v Olomouci. Dvacetiletý záložník odmítl v mateřském klubu prodloužit smlouvu a půlroku před jejím koncem přestoupil do fotbalové Sigmy, které se upsal až do roku 2025.

„Přivádíme perspektivního hráče, který má zkušenosti z mládežnických reprezentací. Věříme, že se v našem týmu brzy adaptuje a ukáže svůj potenciál,“ prohlásil Minář. „Jsem rád, že příchod do Sigmy Olomouc vyšel už teď v zimě. Přicházím do většího klubu s výborným zázemím a tradicí, což mi dodává energii a motivaci do práce,“ řekl Slaměna. Ve Zlíně si připsal účastník mistrovství Evropy do 19 let 13 ligových startů, v nichž neskóroval. Minulou sezonu hostoval v druholigovém Prostějově.