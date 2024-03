Góly dal dva, jeden ale vlastní. Divoký závěr jsme si měli odpustit, řekl Kalvach

Při výhře Viktoriánů 3:2 ve 43. minutě otevřel skóre poté, co jeho lehká střela zpoza vápna domácímu brankáři Budinskému proklouzla do sítě mezi nohama a pod nataženýma rukama.

V 72. minutě si pak dal nešťastný vlastenec hlavou po rohu Daňka. Jak se mělo posléze ukázat, byl to poslední gól tohoto duelu, ovšem jeho průběh pořádně zdramatizoval.

„Vůbec jsem si nemyslel, že by se to mohlo takhle vyvinout. Měli jsme to pod kontrolou,“ připomněl Kalvach dílčí vedení Plzně 3:0 krátce po začátku druhé půle. „Ale tak to je, když soupeř vsítí kontaktní branku a k tomu hraje doma...“

Utkání pro hosty odstartovalo v podstatě ideálně, od 6. minuty hráli po vyloučení Halinského za ošklivý faul na kanonýra Šulce přesilovku.

„Pardubky jsme potom zavřeli,“ glosoval Kalvach. „Ale bohužel jsme z toho v úvodním poločase moc nevytěžili.“

Něco přece. Když před pauzou prostřelil Budinského, divil se tomu on sám i celý stadion. Pro brankáře Pardubic hororový moment, ten také okamžitě padl na záda a zakryl si obličej.

„Střílet jsem chtěl, ale úplně mi to nesedlo,“ přiznal Kalvach. „Skoro jsem neviděl, jak to tam propadlo.“

Druhý poločas zahájila Viktorka snově, dvěma rychlými góly Šulce. Kanonýr Plzně byl posléze dost blízko i hattricku, kromě jiného trefil třeba i vnější břevno Budinského branky.

„Šulcík je pro nás teď ohromně důležitý, je na vlně. Padají mu tam i góly, kdy se to od něj jenom odrazí, ale to je dobře. Příležitosti na další branky měl,“ řekl k tomu Kalvach. „Hattrick by byl fajn, přibylo by i něco do týmové kasy. Škoda, že to nedotáhl,“ doplnil.

Místo toho snížil nádhernou ranou z dálky Daněk a v dalším gólu měl, jak už bylo naznačeno v úvodu, pardubický šikula prsty rovněž.

„Ten roh kopnul skvěle. Já jsem udělal úkrok k hráči, co šel na přední tyč, a úplně jsem nevěděl, jestli to mám pouštět, nebo ne. Ale věřil jsem, že to protečuju vedle, což se mi nepodařilo,“ mrzelo Kalvacha.

Domácí pak, hnáni hřmotem z tribun, nebývale ožili a favorita zatlačili. Viktoria se nakonec musela strachovat o vítězství.

„Pardubice mají zajímavý, dobrý mladý tým, samozřejmě ucítily šanci. Létaly tam dlouhé míče, auty, bylo to takové ošemetné. Nicméně závěr jsme měli dohrát lépe. I příležitosti, co nám vznikaly, přečíslení... Měli jsme to řešit s větším klidem, aby to zase bylo třeba o dvě branky. Ale vzadu jsme aspoň ty balony odskákali a naštěstí to zvládli,“ oddechl si Kalvach.

Zároveň ocenil houževnatého soka: „Nevyhrává se tu snadno, ani když máte o hráče navíc. Proto jsme rádi za tři body před náročným programem, který nás čeká.“

Plzeň ve čtvrtek vyzve Servette Ženeva v úvodním osmifinále Konferenční ligy, poté doma hostí Spartu.

Západočeši ve Fortuna lize triumfovali počtvrté v řadě a před nedělním derby pražských „S“ snížili na třetím místě ztrátu na druhou Slavii na sedm bodů.

„Asi bychom se nahoru dívali rádi, ale bodový rozestup je pořád velký,“ konstatoval Kalvach. „Chceme si upevnit třetí místo a poradit si s vlastními zápasy. Když se to povede stáhnout, budeme jenom rádi. Ale bude to těžké,“ dodal.