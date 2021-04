Huf poslechl pardubické trenéry. Vybafl na Mandouse a obral ho o míč

Na první pohled to možná vypadalo jako náhodná situace, dvaadvacetiletý forvard však podle svých slov na tiskové konferenci po utkání přesně věděl, co dělá.



„Trenéři nás připravovali na to, že Mandous má skvělou rozehrávku levačkou, ale na druhou nohu je slabší,“ řekl. „Nabádali nás, že když to půjde, máme ho zavřít. Šel jsem do té situace naplno, balon mě naštěstí trefil a ještě jsem ho stihl posunout,“ dodal Huf.

Ve vápně si pak míč přebral Brazilec Ewerton, zachoval klid a přes obránce uklidil míč do prázdné brány. „Eweho jsem viděl, až když měl před sebou beka, ale věřil jsem mu, že to dá,“ nepochyboval o spoluhráči Huf.

Pardubice díky prvnímu gólu Brazilce v nejvyšší soutěži vyhrály 1:0, i když úvodní branku duelu připravila Olomouc. Gól však neplatil kvůli ofsajdu. „Porazili jsme silného soupeře, super zápas,“ pochvaloval si Huf.

Ewerton Paixao da Silva byl i u další větší pardubické šance, když se v jedenácté minutě rozhodl pro zakončení z přímáku a trefil tyč. V zápase však neposlouchal jen chválu, trenéři jej peskovali za hru v defenzivě. „Je to Brazilec, no,“ pousmál se jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný.

„Dozadu je trochu lechtivej, snažíme se ho pořád napravovat, ale není to lehké. Tihle hráči by každopádně měli být nadstandardní hlavně v technice, což Ewerton ukázal v rozhodující chvíli. Nic neuspěchal a uklidil to do brány,“ dodal Novotný.

Vedle premiérové ligové trefy se po utkání v pardubické kabině slavilo ještě jednou. První čistý štít utržil gólman Jiří Letáček. A rozhodně nebyl zadarmo. Asi nejvíc se Letáček zapotil v 74. minutě, když se na něj řítil osamocený bývalý spoluhráč Pavel Zifčák, ale balon si příliš předkopl a Letáček proti němu stihl vyběhnout. O dvě minuty později pak zase pouze sledoval míč po střele Gonzáleze, jehož projektil orazítkoval tyč.

„Výhru bereme skromně, ale chtěli jsme být lepší než soupeř. Byli jsme podpořeni hlavně dobrou obranou a výborným výkonem Letáčka. Je super, že v něm máme kvalitní náhradu, vzal to za správný konec,“ chválil gólmana Novotný s tím, že viděl i řadu dalších nadstandardních výkonů, například u obránce Filipa Čiháka, jenž dominoval především v hlavičkových soubojích. Východočeši tak i díky němu mají v tabulce pětatřicet bodů a dál si žijí svůj hodně barevný sen.

„Opravdu si toho ceníme. Celá sezona se vyvíjí nad plán, ale mužstvo je poskládané z kluků, kteří chtějí pracovat, bojují a mají srdíčko. Chceme i další body, dokud je možnost,“ vyhlásil Novotný.