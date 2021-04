Nesmíme vysoké útočníky Bohemky pouštět do šancí, klade na srdce pardubický Solil

„Bude to soubojový zápas. Musíme být koncentrovaní na každý míč a věřím, že fotbalovostí si něco vytvoříme, šanci proměníme a budeme úspěšní,“ přeje si pardubický záložník Tomáš Solil.



Oba soupeře v tabulce dělí pět bodů, Pardubice jsou sedmé (35), Bohemka jedenáctá (30). První vzájemné měření skončilo v prosinci taktéž v Ďolíčku 1:1. Na jaře Klokani sice ještě neprohráli, v posledních dvou utkáních ovšem vstřelili pouze jeden gól. Po domácí bezbrankové remíze s Jabloncem přidali ještě bod za výsledek 1:1 v Teplicích.

„My k tomu musíme přistoupit stejně jako poslední soupeři Bohemky. Nepustit ji do šancí, protože tam má vysoké a silové útočníky, kteří umí dávat góly,“ upozorňuje jedenadvacetiletý klubový odchovanec.

Je však potřeba říct, že útok Východočechů je na tom ještě o fous hůř. Se čtyřiadvaceti nastřílenými góly patří Pardubice k těm méně produktivním týmům v soutěži, náladu si tím ale rozhodně nekazí. Obzvlášť poté, co v minulém kole jediný gól stačil na výhru 1:0 v Olomouci. „Získávat body z venku je velmi těžké a my z Olomouce odvezli hned tři, takže můžeme být spokojeni. Musíme to už ale hodit za hlavu,“ nabádá spoluhráče Solil, jenž utkání sledoval pouze u obrazovky kvůli žlutým kartám.

Obecně platí, že i když má ligový nováček čtvrtou nejhorší produktivitu soutěže, prakticky každý gól mu zajistí nějaký bod. Pro srovnání: patnáctá Mladá Boleslav dala o pět branek víc než Pardubice, má ovšem o čtrnáct bodů méně. Nebo pátá Plzeň, ta má sice 40 bodů, ale gólů musela nasázet 41, tedy téměř jednou tolik co Pardubice.

„Sezona se vyvíjí poměrně nad plán a té situace si ceníme hodně moc,“ neskrývá jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný. „Mužstvo máme složené z kluků, kteří chtějí pracovat, bojují a mají srdíčko. Není to jen o základní jedenáctce, ale i o dalších, kteří nastupují nepravidelně. Nejsou uražení, chtějí hrát a to je důležité,“ pochvaluje si Novotný.