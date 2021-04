Pardubický trenér o Letáčkovi: Ještě to chce trochu klidu, ale v lize si poradí

Všechny zajímá, jak si s novou rolí poradí dosavadní náhradník Jiří Letáček, jenž před pauzou stihl absolvovat jedno konkrétní utkání proti Mladé Boleslavi (2:2), premiéru zažil proti Opavě (0:1), kde dochytal zhruba hodinku po Boháčově odstoupení.

„Jedna věc je, že z těch dvou utkání máme jen bod, ale Jirka ani v jednom zápase nezklamal. Proti Boleslavi navíc vytáhl i nějaké dobré zákroky, takže podle mého názoru je zpátky,“ míní sportovní manažer a trenér brankářů FK Pardubice Martin Shejbal v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Olomouc - Pardubice Od 14 hodin online

I Letáček se totiž, podobně jako jeho brankářský kolega, musel potýkat s vážným zraněním kolene. Téměř rok nechytal, další dlouhý čas pak strávil na lavičce jako náhradník. „Neměl to úplně jednoduché, bude to chtít ještě čas. Ale mančaft mu stoprocentně věří,“ říká Shejbal.

Jediné, na čem podle něj musí Letáček zapracovat, je klid. „Na tréninku pracuje na sto procent a je to profík, s tím problém není, ale někdy potřebuje uklidnit. S Boleslaví ale ukázal, že je v pohodě, a jeho kvalita určitě ještě poroste,“ věří Shejbal. „Je to typ brankáře, který má rád, když na něm leží zodpovědnost. Navíc je to Pardubák a ta liga tady byl jeho sen, takže si s tím podle mě poradí bez větších potíží,“ dodává.

Shejbal je kromě ostatních klubových brankářů pochopitelně v kontaktu i se zraněným Boháčem. Ten by se už za měsíc mohl objevit na trávníku. „Čekalo se nejhorší, ale nakonec to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Za měsíc by mohl být v tréninku, mluvili jsme spolu a na letní přípravu by chtěl být zpátky.“