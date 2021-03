Pardubický zlý sen: penalta, červená, porážka a navrch zranění gólmana

Porážku na hřišti tonoucí Opavy by ještě Pardubice zřejmě nějak oželely, v klidném středu tabulky jim nic nehrozí. Zranění brankáře Marka Boháče, neotřesitelné jedničky mezi jejich tyčemi, ale může být pořádným malérem – pokud se tedy potvrdí Boháčovo podezření na zranění vazů v koleni, se kterým se realizačnímu týmu hned v Opavě svěřil.

„Pauza nevypadá na krátko, vypadá to špatně,“ sdělil pardubický trenér Jaroslav Novotný. „Marek říkal, že s tím má zkušenosti, že jsou to vazy. Už takové zranění měl. Prý to cítil už ve chvíli, kdy se mu to zranění stalo, a odhadl to na devět měsíců. Já nevím, Asi ví, o čem mluví,“ dodal Novotný zkroušeně.

Zranění si Boháč přivodil při zákroku proti gólové šanci domácího Tomáše Čvančary ve 25. minutě utkání. Čvančara proti němu šel sám a pokusil se ho přelobovat. Boháč balon rukou vyrazil, pak ale špatně došlápl zpátky na zem.

Hřiště opustil na nosítkách, místo něho zápas dokončil Jiří Letáček.

„Sezonu ve druhé lize, ve které jsme postoupili, rozjel velice dobře. Vychytal v ní spoustu zápasů. Myslím, že se do toho dostane, a bude plnohodnotnou náhradou za Boháče,“ zadoufal Novotný.

Start v Opavě neměl Letáček při svém ligovém debutu snadný. Na konci prvního poločasu musel čelit penaltě, která zápas rozhodla.

Pardubický záložník Cadu šel jako utržený z řetězu do souboje s opavským kapitánem Janem Žídkem, vysokou nohou ho kopl do hlavy a způsobil mu tržnou ránu.

Bilance pro hosty byla tristní: Cadu viděl červenou kartu a nařízenou penaltu proměnil Tomáš Smola v jediný gól utkání.

Cadu (v červeném u balonu) z Pardubic se snaží obejít Jiřího Kulhánka z Opavy.

„Cadu tam šel velice nešťastně. Myslím si, že Žídek už by balon ani nestihl, bohužel Cadu do souboje vletěl bezhlavě,“ hodnotil klíčový okamžik Letáček. Směr penalty vystihl, šla po jeho levici, rukou se ale na přízemní zakončení nedokázal dostat včas.

Trenér Novotný přiznal, že rozdivočelého záložníka by zřejmě v poločase vystřídal, protože Cadu měl už dřív v první půli dva zákroky, po nichž ho rozhodčí varoval, že mu brzo dá kartu.

„Asi bychom to řešili, chtěli jsme ale dohrát poločas a už jsme to vyřešit nestihli,“ povzdechl si Novotný. Také on označil zákrok svého hráče za zbytečný. „Nebýt toho, věřím, že bychom si nějaký bod odvezli,“ řekl.

Také Opava na inkriminovaný střet doplatila. Žídek byl po kopanci do hlavy tak otřesený, že o přestávce už zůstal v šatně a do druhé půle místo něho vyběhl David Březina.

„Šel tam neohroženě. Za jeho odvahu jsme byli odměněni gólem,“ ocenil jeho tah na branku spoluhráč Jan Řezníček.

Těšilo ho, že Opava zápas zvládla a odpoutala se z posledního místa ligové tabulky. Přestože její situace je nadále velmi vážná, zůstala aspoň v boji o záchranu.

„Uvědomujeme si, v jaké jsme situaci, že body nutně potřebujeme, a bylo to i na našem výkonu vidět. Může nás těšit, že jsme nedostali gól,“ oddechl si Řezníček.

Pardubice se snažily i v oslabení hrát aktivně, v každém z náznaku šance jim ale vždy nějaký ten krok chyběl.

„Vůbec jsme neměli špatný vstup do utkání, nedotáhli jsme ale šance do finálního zakončení. Postupem času se Opava naší hře vyrovnala, a když jsme šli do deseti, už jsme byli trochu pod tlakem. Kluci to ale velice dobře odběhali. Musí toho mít plné zuby. Mrzí nás, že jsme nedali gól, náznaky jsme měli i v oslabení,“ zhodnotil zápas brankář poražených Letáček.

Od domácích se dočkal pochvaly a povzbuzení. „Letyho znám dobře z Pardubic. Chodil s námi trénovat z dorostu. Mladý talentovaný kluk, Pardubice v něm jednoznačně mají budoucnost,“ řekl o Letáčkovi opavský záložník Řezníček.