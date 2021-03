Opavský bek Žídek zaplatil výhru krví. Cadu mu rozkopl čelo

„Pokud bychom to nezvládli, byli bychom na tom už hodně špatně,“ prohlásil opavský trenér Radoslav Kováč.



Právě nutnost konečně vyhrát, což se Opavským doma povedlo po osmi utkáních, byla podle něj důvodem nervozity.

„Byli jsme křečovití. Hráli jsme strašně složitě, nevěřili si, ale kluci to odmakali,“ řekl Kováč. „Zatímco některé zápasy jsme odehráli velmi dobře, tak dneska ne. Víme, že druhý poločas byl špatný. Ale vyhráli jsme. Urvali jsme to.“

Velkou zásluhu na tom má kapitán Žídek, který důrazně vletěl do pokutového území, kde ho Cadu zasáhl kopačkou do obličeje. Sudí Zelinka pardubického obránce vyloučil a nařídil pokutový kop.

„Málokdo by tam strčil hlavu jako Žiďas. Šel tam se sebeobětováním. Má bouli a ránu mu doktor zašil,“ ocenil Kováč opavského obránce, jehož musel o přestávce střídat.

To pardubický kouč Jaroslav Novotný nestihl Cadua vystřídat. „Jeho zákrok byl zbytečný, byl přemotivovaný. Trochu bychom to asi o přestávce řešili, ale chtěli jsme dohrát poločas a už jsme to nestihli,“ řekl Novotný.

K tomu hosté už ve 29. minutě přišli o brankáře Boháče, který se zranil při šanci Čvančary. Do branky musel Letáček, pro něhož to byla prvoligová premiéra.

Opavský záložník Jan Řezníček podotkl, že utkání bylo hlavně bojovné. „Moc krásy tam nebylo, jenže my potřebujeme sbírat body. Uvědomovali jsme si, že musíme zabrat, což asi bylo znát,“ podotkl Řezníček, který poprvé od listopadu nastoupil v základní sestavě. Z ní vytlačil Hellebranda.

Ostatně trenéři udělali více změn. Od začátku hráli také brankář Digaňa místo Fendricha, na pravém kraji zálohy Harazim nahradil Mondeka a do obrany se vrátil Didiba za Březinu.

Zleva překonaný brankář Pardubic Jiří Letáček, Jan Jeřábek z Pardubic a Joss Didiba z Opavy.

„Paťu (Hellebranda) jsem vyndal, protože toho na něj už bylo moc. Byl unavený, chyběla mu lehkost. A věděli jsme, že nemůže hrát příště proti Slavii, tak jsme tam zkusili dát Řízka (Řezníčka),“ uvedl Radoslav Kováč. „Mondy (Mondek) dva zápasy takticky chyboval do defenzivy. Břízka (Březina) málo trénoval a v Teplicích to od něj nebylo dobré běžecky.“

A co změna v brance?

„Chtěli jsme dát mužstvu nějaký impulz, změnit organizaci. Digaňa má druhou nulu, což je pozitivní,“ odpověděl Kováč.