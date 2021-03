Letáček nám loni rozjel postup, zvládne to i s Boleslaví, věří pardubický kouč

„Není to snadné,“ povzdechl si trenér FK Pardubice Jiří Krejčí. „Absencí je opravdu hodně, uvidíme, jak se s tím vyrovnáme. Na druhou stranu se otevírá možnost i pro další kluky, aby ukázali, že se chtějí porvat o místo v sestavě. Věřím, že to zvládnou,“ dodal kouč.

Pod největším tlakem bude zřejmě Jiří Letáček, kterého čeká premiéra v nejvyšší soutěži od první minuty zápasu coby začínajícího gólmana. „Nebude to nic nového. Všichni dobře vědí, že právě on ve skvělé formě rozjel loňskou postupovou sezonu. Vidím, jak pracuje v trénincích, a vím, že to zvládne. Spoluhráči mu navíc určitě pomůžou, o to se nebojím,“ nepochyboval Krejčí.

Mladá Boleslav se v letošní sezoně zmítá ve velké krizi. V dosavadním ročníku získala zatím jen čtyři výhry a stejný počet bodů ji na patnáctém místě tabulky dělí od sestupové zóny. Pod koučem Jarolímem však v poslední době přišlo mírné zlepšení. Z posledních pěti utkání Středočeši prohráli jen dvě, dvakrát zvítězili a jednou remizovali.

„Boleslav v posledních měsících udělala asi deset změn v sestavě a má ve svém kádru řadu kvalitních hráčů, kteří v několika případech prošli reprezentací. Je to hodně zkušené mužstvo a je jen otázkou času, kdy si to všechno začne sedat a tým se bude posunovat tabulkou vzhůru,“ odhadoval Krejčí.

Jednu ze zmíněných čtyř výher Mladá Boleslav na podzim získala právě proti Pardubicím, v osmém kole na domácím hřišti Východočechy rozstřílela 4:1, stejným výsledkem pak ve městě automobilů skončil i přípravný zápas v zimní pauze.

„Je pravda, že zimní vzájemná příprava se nám vůbec nepovedla, ale zase bych to nevnímal tak, že se nám na Boleslav nedaří. Naopak věřím, že jsme si z toho dokázali vzít poučení a páteční zápas ukáže, že se chceme poprat o další body,“ vyhlásil Krejčí.

Momentálně jich má jeho tým na kontě jedenatřicet a drží osmou pozici. Do utkání může nastoupit naprosto uvolněně, letošní sezona je v suchu, a tak se kluboví bossové mohou v klidu chystat na tu další. Zcela jistě bude taktéž mezi elitou, stavba vlastního stánku pro FK Pardubice je definitivně schválena a podle zástupkyně stavební firmy Lenky Tiché už brzy na místo najede technika a zahájí demoliční práce toho původního.