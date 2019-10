Opavský kouč Dvorník před bitvou na Bohemians: Soustředíme se na sebe

Bohemians poprvé nastoupí pod trenérem Luďkem Klusáčkem, který nahradil Martina Haška.

„My se ale soustředíme na sebe, na svůj výkon,“ upozornil Josef Dvorník. „Když se vyvarujeme individuálních chyb a budeme aspoň o padesát procent úspěšnější v šancích, které si vytvoříme, uspějeme.“

Bohemians - Opava Sledujte v neděli od 15.30 hodin online.

Bohemians jsou doma úplně jiný tým než venku, kde v sedmi utkáních urvali jen bod. Doma jich nasbírali 11. „Rozdíl to je, ale my jsme tam minulé dva zápasy neodehráli vůbec špatně,“ připomněl Dvorník jarní remízy 1:1 a 0:0. „Kluci tam pojedou se vztyčenou hlavou a do zápasu půjdou od začátku naplno.“

Dvorníka těší, že se zranění hráči dávají dohromady. Už brzy by tak konkurenci v útoku mohl zvýšit Václav Juřena. „Ještě nevím, zda bude v nominaci už na nedělní zápas, ale radost mám, že se kluci po zranění postupně vracejí. Snad během čtrnácti dnů budeme kompletní,“ doufá Josef Dvorník.