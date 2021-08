Chceme hrát, tlačí na Smetanu. Příjemné starosti, chválí si kouč Baníku

Tuto sezonu se zatím na hřišti objevilo osmnáct hráčů z kádru Baníku. Ostravští si pochvalují dostatečně široký kádr.

Ostatně střídající fotbalisté Baníku výrazně pomohli zlomit minulý ligový duel s Pardubicemi (3:1). Druhý gól dal Carlos de Azevedo a třetí Jiří Klíma, jemuž nahrával Denis Granečný. „Ti, co nastupují od začátku, si svoje místo musejí odpracovat. Ale díky šíři kádru můžeme střídat dříve,“ podotkl kouč. „Všichni kluci na mě vyvíjejí tlak, že chtějí do sestavy. Ale to jsou příjemné starosti.“

Jak trenér Smetana onen tlak zvládá, když i náhradníci podávají kvalitní výkony?

„Teď to mám jednoduché...“ usmál se. „Vyhráli jsme tři zápasy za sebou. Kluci, co do hry naskakují postupně, jsou vnímaví. Vědí, že se teď do sestavy sahá hůře. Přesto jsme schopni nějakou změnu udělat, a v tom budeme pokračovat. Budeme střídat častěji, nebo i dříve. To je normální, to je dneska běžná věc u většiny týmů.“

Střídání pěti hráčů během zápasu fotbalu prospělo. Je to dobré rozhodnutí. Ondřej Smetana trenér fotbalistů Baníku Ostrava

Připustil, že momentálně to pro hráče, kteří čekají na příležitost, nevypadá na hřišti časově dobře. „Ale během vteřiny se to může změnit. Třeba přijde nějaké zranění, což nechci přivolávat. Ve sportu je to však běžné. Proto chceme mít široký kádr a pracovat s ním.“

Přijít mohou i tresty za karty. „K tomu nás čeká pohár, kde budou mít možnost zahrát si i další,“ zmínil trenér zápas druhého kola MOL Cupu, který Baník odehraje ve středu od 17.00 v Hlučíně.

Pokud jde o marodku, připomněl Davida Buchtu, jenž odehrál první tři kola v základu, načež se zranil. „Věřím, že brzo začne zase trénovat,“ řekl Smetana.

Vyhovuje mu, že od příchodu koronavirové pandemie platí pravidlo, že týmy během střetnutí mohou na hřišti vyměnit pět hráčů místo předešlých tří. „Určitě to fotbalu prospělo, je to dobré rozhodnutí,“ potvrdil Ondřej Smetana. „Nevím, jak dlouho to bude platit, ale doufám, že to tak zůstane.“

Baník jede na hřiště Slavie

Ostravští v neděli od 19.00 nastoupí na hřišti Slavie Praha. Bude to dosud největší prověrka výkonnosti Baníku? „Už nyní ukazujeme naši výkonnost,“ namítl Ondřej Smetana. „Spíše bych řekl, že budeme pokračovat v naší hře, než že se něco ukáže. Týmu věříme, všichni pracujeme, jsme na hráče nároční a i oni sami na sebe. Pokud takto budeme pokračovat, výkony a výsledky budou přicházet. Nerozebíral bych, co se ukáže v utkání se Slavií. Jedeme bojovat o tři body jako každý jiný zápas, a jestli je to Slavie, Sparta, Zlín, furt jde o tři body.“

Ze čtyř utkání Ostravští získali devět bodů, ale trenér Smetana odmítá, že by mohli proti slávistům nastoupit v klidu.

„My jsme Baník,“ upozornil Ondřej Smetana. „Naši fanoušci jsou nároční a hladoví, takže nemůžeme říct, že jedeme hrát v klidu, že máme nahráno. Fandové od nás chtějí vítězství v každém zápase, ať už byla konstelace v klubu jakákoli, ať měl tým dobrou, či horší formu. Zdejší fandové Baník milují a také od něj něco očekávají. Uděláme vše, abychom byli nadále úspěšní. A že nyní jedeme na Slavii, o to to bude zajímavější.“ Rovněž odmítá názor, že výhodou Baníku může být, že Slavia hraje dvakrát týdně, když v Evropské lize bojuje o postup s Legií Varšava.

„Na to se vůbec neohlížím,“ tvrdí Smetana. „Slavia má třicet hráčů, nebo kolik. Má osm útočníků. Má Kúdelu, který nehraje poháry (kvůli trestu za údajný rasismus – pozn. red.). K tomu jsou hráči rádi, že nemusejí tolik trénovat a jdou více hrát. Ani procento nám to nepomůže k tomu, aby byl zápas pro nás jednodušší.“