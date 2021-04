Kúdelův návrat na hřiště: jistota i vítězný gól. Zaslouží absolutorium, chválil kouč

„Jsem rád, že byl koncentrovaný pouze na fotbal. Zvládl to,“ ulevilo se i trenéru Jindřichu Trpišovskému, který zkušeného obránce chválil bezprostředně po vítězném utkání v rozhovoru s O 2 TV Sport.



Zaslouženě.

Kúdela u Nisy ukázal, proč Slavii v posledních týdnech scházel. Klidný s míčem u kopaček, konstruktivní v rozehrávce, pozorný v defenzivě.

To nejdůležitější si schoval na závěr zápasu: šest minut před koncem mu po faulu na Kuchtu předal na hranici pokutového území balon kolega Masopust a Kúdela si ho připravil na penaltový puntík. Když od něj couval, nevědomky se srazil se sudím, ale taková maličkost ho po všem, co se kolem něj v posledních týdnech semlelo, nemohla vyvést z míry.

Zavěsil nekompromisně k levé tyči.

„Zaslouží absolutorium. Neměl to jednoduché, dostal desetizápasový trest, přišel o velké zápasy s Arsenalem, pravděpodobně o Euro a nikdo neví, co zmešká ještě v příští sezoně,“ litoval kouč Trpišovský. „Ondra je navíc technický hráč, takže to pro něj bylo na těžkém terénu dost komplikované,“ pokračoval slávistický trenér.



Kúdelovu story už každý zná: před měsícem neudržel nervy ve vyhrocené odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow, přišel za Glenem Kamarou z Rangers, cosi mu řekl se zakrytými ústy a byl obviněn z rasistické urážky. Po týdnech vyšetřování mu UEFA minulou středu zakázala činnost na deset utkání, trest se vztahuje na evropské poháry i reprezentační akce.

„Obvinění z rasismu nadále odmítám,“ vzkázal Kúdela prostřednictvím svých právních zástupců. „Ale uvědomuji si, že byla chyba za Kamarou vůbec chodit a cokoli mu říkat. V zápase byly emoce a já už to teď bohužel nedokážu vrátit zpátky. Je mi to moc líto.“

Za Slavii nastoupil po necelém měsíci, naposledy navlékl červenobílý dres v domácím ligovém utkání proti Opavě. Pak chyběl kvůli zranění, které si přivezl z duelu národního týmu ve Walesu, kde ho loktem do obličeje udeřil Gareth Bale.

I v Liberci ještě stopy nepříjemného poranění nosu cítil, mluvilo se o problémech s dýcháním, byť asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl před výkopem v televizním rozhovoru ujišťoval: „Ondra je stoprocentně připravený.“

Na hřišti to pak sám hráč sebevědomým výkonem potvrzoval.

Oslavil šestý gól v ligovém ročníku, čtvrtý penaltový. Víc branek než on přitom za Slavii nasázeli jen útočníci Kuchta se Simou a také záložník Stanciu. Na stejné metě je ještě křídelník Olayinka.

Z obránců se Kúdelovi střelecky může v lize rovnat je českobudějovický Čolič. I on už se v sezoně trefil šestkrát.