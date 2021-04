Kuchta o Kúdelovi: Je to obrovský profík. Klobouk dolů, jak všechno zvládá

Kuchtův spoluhráč Kúdela prožívá hodně těžké období. Po vysokém trestu od UEFA za údajný rasismus hrál po zranění první zápas po téměř třech týdnech.



A zvládl ho náramně. V Liberci patřil k nejlepším hráčům a navíc vstřelil gól z penalty, díky němuž Slavia v tvrdé bitvě plné soubojů na těžkém terénu vyhrála 1:0. Brankáři Knoblochovi nedal v 84. minutě žádnou šanci: mířil přesně a nekompromisně k tyči. Jeho rána byla nechytatelná, i když gólman vystihl směr.

Kúdela ve vypjaté atmosféře, která kolem jeho osoby v současnosti panuje, rozhovory neposkytuje. Vyjádření k jeho výkonu tak podali jiní. „Jsem rád, že se vrátil, je to pro nás důležitý hráč. Nebylo to pro něj jednoduché, dlouho nehrál soutěžní zápas,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský.

„Je po úraze, užíval antibiotika a minulý týden nevypadal vůbec dobře. V Liberci ale naskočil a podal velmi dobrý výkon, i když pro něj jako pro technického hráče byl terén ještě o to složitější. Pak s jistotou proměnil penaltu. Jsem rád, že složitou situaci vzal na sebe a dal vítězný gól.“

Kúdela je na penalty ve Slavii jedním z určených hráčů. „Když není na hřišti on nebo Nico Stanciu, většinou se dohodneme my ostatní. Když hraje, kope penalty s přehledem,“ chválil spoluhráče útočník Jan Kuchta, který penaltu pro Slavii zařídil.

Slávistická kabina za Kúdelou, který kvůli přísnému trestu na deset zápasů přijde i o letní Euro, jednoznačně stojí. „V zápase v Liberci se ukázalo, jaký Ondra Kúdela je. Je to fantastický hráč i kluk a jsme rádi, že ho máme. Je to obrovský profík, klobouk dolů, jak to všechno zvládá. Vůbec nic na sobě nedává znát, pořád je stejně pozitivní člověk,“ říká útočník Kuchta.