Fotbalisté Olomouce hájí elitní šestku, chtějí odčinit kolaps s Teplicemi

„Je jasné, že všichni chtějí uhrát, co jen půjde. Až to skončí, tak se podíváme, na co to bude stačit. Napovídat se toho může moc, ale platí ukázaná na hřišti, nic jiného,“ říká asistent olomouckého trenéra Jiří Saňák. „Teď se soustředíme na první zápas, od čtvrtka na druhý. Řeči okolo nám nepomůžou, jen dobrý výkon.“

Jablonec - Olomouc Středa 17.30 online

Olomouc chce odčinit tuze nepovedené poslední domácí vystoupení a porážku 1:2 se zachraňujícími se Teplicemi, kterou si notně zkomplikovala boj o čtvrté místo zaručující předkolo Konferenční ligy.

„Víme, že se nám utkání s Teplicemi výrazně nepovedlo. Ale nemůžeme všechno, co jsme dosud udělali, hodit za hlavu a bláznit. Musíme se nastavit na další zápas, který bude zase těžký. Ale to je každý zápas v lize,“ upozornil Saňák. „Zpětnou vazbu v týmu máme dobrou. Může být dobře, že hrajeme hned ve středu, a uděláme maximum pro to, abychom zaváhání odčinili.“

Také Jablonec, jenž má o šest bodů méně, chce doma napravit předchozí výbuch 1:5 v Českých Budějovicích. „Jablonec bude jistě náročný soupeř bez ohledu na poslední výsledek. Je to dobré a dobře vedené mužstvo,“ podotýká Saňák. „Opakujeme to celý rok, že liga je vyrovnaná a rozhodují detaily, každá přihrávka.“