Takhle Sigma nemá vypadat, fanoušci si to nezaslouží, zní z vedení klubu

Na Twitteru na něj navázal Jakub Beneš, předseda hlavního akcionáře SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.: „To, co jsme dnes předvedli, si naši fanoušci nezaslouží. Takhle Sigma nemá vypadat.“

Olomouc hraje v šedivém středu tabulky, do konce sezony zbývají ještě čtyři kola, pak Látalovi doběhne smlouva. A novou podle informací MF DNES zřejmě nedostane. Nahradit by jej mohl Václav Jílek, či Pavel Hapal. „V týdnu si sedneme a řekneme si co a jak. Jasno bude ještě před utkáním se Slavií,“ oznámil Látal.



Přitom do čtyřiačtyřicáté minuty mohl být ještě relativně spokojený. Hanáci přežili úvodní nápor. Schranz ani Doležal zblízka brankáře Mandouse nepřekonali a Olomouc trestala z ojedinělého útoku. Daňkovu prudkou přihrávku hroťák Nešpor tečoval do tyče, odražený míč proskotačil po brankové čáře až do souboje Jovovič–Látal junior, z něhož jako vítěz vzešel syn olomouckého trenéra, který zaznamenal svůj první ligový gól. Ani ten však tátu příliš nepotěšil: „Prohráli jsme, takže žádnou radost z toho nemám.“

Od Hanáků to byla jediná střela na bránu v zápase, ve kterém hráli dlouho v přesile. Kartový mariáš rozhodčího Julínka odskákal po půlhodině hry jablonecký středopolař Michal Kratochvíl. V souboji na dlouhou nohu tvrdě dojel Hálu a po druhé žluté kartě odkráčel do sprch. Jenže místo toho, aby Sigma kontrolovala hru, hrála bázlivě, a když ve 44. minutě zbytečně ve vápně fauloval Houska jabloneckého Jovoviče, vyrovnal z penalty Schranz. „To byl zlom utkání, soupeře opět nesmyslně nakopneme,“ vyčítal Látal.¨

Od začátku druhého poločasu to vypadalo spíš tak, že v početní převaze nastoupili domácí. „Problém byl v tom, že jsme si nedokázali vytvořit šance. Chybělo nám větší nabízení,“ přemítal zkušený levý bek Sigmy Michal Vepřek. Právě on byl terčem kritiky Látala: „Vepřek dostane balon, ztratí ho a jde chůzí zpět, jako by se nic nedělo. O laxnosti a přístupu týmu to není jen dnes. To už je tu dva roky!“ Vepřek měl však jiný pohled: „Nevím, jak to vypadalo z tribuny, ale o laxnosti to nebylo.“



Poněkolikáté v sezoně však vyloučení soupeřům Sigmy paradoxně prospělo. V 65. minutě převzal na půlce míč Dominik Pleštil a namířil si to přímo do šestnáctky. Po cestě rychlostí odmítl stopera Beneše a naservíroval na zadní tyč balon pro volného Schranze, který se na střeleckou listinu zapsal podruhé. Za další tři minuty už bylo dokonáno. Stejně jako ve středečním čtvrtfinále poháru proti Slavii se pod branku podepsal gólman Aleš Mandous. Na těžkém terénu mu nevyšla přihrávka z první. Nepovedenou rozehrávku uloupil Martin Doležal a technickou střelu do odkryté branky zakroutil přesně.

Látal už v týdnu avizoval, že šanci ve zbývajícím průběhu ligy dostanou i mladší hráči. „Do hry přišel Zifčák s Chytilem, ale nepředvedli vůbec nic,“ pravil. Do hry se na deset minut před koncem dostal i Ondřej Hapal, syn někdejšího reprezentanta Pavla Hapala si připsal ligový debut. Slavná jména olomouckého fotbalu však jeho slavné časy včera připomenout nemohla.

Devátá Olomouc se už nemá v tabulce moc kam posunout. „Rozhodně ale máme motivaci i do zbylých zápasů. Kdyby mě to nebavilo, dávno bych skončil,“ pronesl Vepřek. Kdo v Sigmě skončí, se uvidí brzy.