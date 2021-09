Jasná druhá žlutá karta. Rozhodčí ovlivnil utkání, zlobil se Jílek

Tolik jej rozběsnilo, že v 51. minutě neudělil evidentní druhou žlutou kartu ostravskému Sorovi, což pak ještě znásobilo vyloučení olomouckého Zifčáka. „Jsou to strašně důležité momenty utkání, které je potřeba zhodnotit,“ nevyhýbal se odpovědím.

Jaké je tedy vaše hodnocení?

V první řadě bych chtěl poděkovat divákům. Vytvořili fantastickou kulisu a nebylo to jen díky hostujícím fanouškům, od kterých se to tak nějak očekává. Od domácích fanoušků byla cítit velká podpora. Jsme rádi, že nás přišli podpořit v takovém počtu. V úvodu nám vyšel skvěle signál, dvacet minut jsme byli dominantní. Vyšel nám záměr hrát hodně aktivně, energicky, emočně. Co se týče nasazení, utkání z obou stran splňovalo velmi vysoké parametry. Nezapadl mi do toho výkon rozhodčího, ať se na mě nezlobí.

Jde vám hlavně o nevyloučení Sora?

Jestliže zhodnotíme vyloučení Zifčáka jako červenou kartu, což si při zpětném pohledu možná obhájí, tak nerozumím tomu, že Sor není v 51. minutě vyloučen. Já tomu prostě nerozumím! To je jasná druhá žlutá karta a od toho se pak utkání odvíjí. Nechápu to, nerozumím tomu a myslím si, že to bylo ovlivnění utkání! V závěru naše chyba, že jsme oslabení neubránili. Bylo to výrazně lepší než v Boleslavi, ale inkasovali jsme. A zrovna prostorem, který jsme měli zabezpečený nejzkušenějšími hráči. Víťa Beneš balon podskočil, neodhadl ho a to byla nejzásadnější chyba. Jinak musím kluky pochválit. Utkání splňovalo parametry. Baník si nevytvořil žádnou gólovou situaci. Tonda Růsek to měl ve třicáté minutě pojistit, to byla čistá gólovka.

Trenér Baníku Ondřej Smetana řekl, že vyloučení byla chyba soupeře.

Viděl jsem červené karty, když šel hráč proti hlavě soupeře. Tady šel Zifčák do strany s cílem zpracovat balon. Všichni známe Jardu Svozila, jak dokáže tu situaci zveličit. Viděl tu nohu, šel do ní, potkali se. Ale pocitově to není za mě ohrožení hlavy soupeře. Zif ho nemohl vidět, nešel tam se záměrem ho trefit. Tohle je o citu rozhodčích, aby tento rozdíl vyhodnotili.

Nedávno měli další školení, kde jim opět bylo zdůrazněno, aby více chránili zdraví hráčů.

Mně jde o celkový metr. Pustí evidentní druhou žlutou kartu, nehledě na to, že když jsem se bavil po zápase s hráči Baníku, tak to přiznají... Jsem stoprocentně přesvědčený, že tu červenou si rozhodčí obhájí, já se jen bavil o mechanismu toho zákroku, že to nebyla žádná prasárna.

Cítíte se okradeni o výhru?

Nemusím na to odpovídat. Souhlasím s vámi.

Do zápasu pak přišly zbytečné emoce.

Je to škoda, protože tempo fotbalu bylo vysoké, i když místy nebylo tolik kombinační kvality. Hrálo se jednodušeji, silově. Z pohledu defenzivy, na kterou jsme kladli velký důraz, jsme to zvládli na jedničku. Bohužel jsme v deseti udělali zásadní chybu, která nás stála tři body.

Před vyrovnávacím gólem ještě vzbudil vaše emoce zákrok na Radima Breiteho...

Hodně jsem se rozčiloval, byl jsem přesvědčený, že to byl evidentní faul, ale když jsem to řešil s Radimem, přiznal, že ke kontaktu nedošlo a špatně došlápl. Tímto se omlouvám za špatné zhodnocení situace v televizi.

Podobně jako v oslabení v Mladé Boleslavi jste do hry poslal stopera Beneše. Už nešlo být aktivnější?

Je to těžký. Oni už měli nahoře Klímu s Almásim. Přešli bychom do 5 - 4 - 1 a vypadalo by to jinak než v 5 - 3 - 1, kdy se špatně dobírají strany. Je jasné, že nás dostanou v tomto způsobu hry pod tlak, ale stejně si Baník nevytvořil žádnou šanci. Ani tohle nebyla šance, byl to centr do zavřeného prostoru. Škoda.

Kontroloval jste pak stejně jako v Mladé Boleslavi hodinky, ať už je konec?

Teď ani ne. Dokonce jsem cítil, že bychom mohli být ještě nebezpeční. Kryštof Daněk vnesl oživení, Martin Hála na špici nevypadal špatně.

Se šesti góly vládne ligovým střelcům. Co je za jeho proměnou?

Martin je poctivější v detailech. Vždycky dávám do rovnováhy útočnou a obrannou fázi. Není to jen o tom, že dává branky, ale je poctivý dozadu, je v prostorech, kde má být. A je odměněný. Jsem za to rád. Má k tomu předpoklady. Je to hráč, který je správně drzý, umí finální situaci řešit v klidu. Spíš si myslím, že měl góly dávat i dřív. Ale teď si vypracujeme víc situací, ze kterých může profitovat.

Defenzivě pomohl výkon záložníka Sedláka, že?

Byl nadstandardní. V prostoru velmi silný. Ve druhé minutě špatně rozehrál hned po zisku míče, taková tradiční věc, ale od té doby byl naprosto přesný. Největší rozdíl byl v tom, že změnil pohybový rádius. Pokryl daleko větší prostor hřiště, nevisel jen před stopery. Zapojoval se aktivně i do nabídky. Jsem spokojený. Je to kluk, který chce na sobě pracovat, a my jsme tady od toho, abychom je zlepšovali. Oni to pak musí ukázat na hřišti.

Mohli jste se na Baník dotáhnout bodově.

Beru to v kontextu sedmi odehraných utkání. Ano, bodový stav mohl být vyšší, ale i nižší. Poslední dva zápasy však máme minus čtyři body. Měli jsme je pevně v rukou a v deseti je ztratili. Jsme zklamaní, mohli jsme být ještě v lepší pozici. Ale jsem pokorný. Bodového plánu se držíme dobře, kluci pracují. Jsem přesvědčený, že si body vezmeme v následujících venkovních utkáních.

Sigma ztrácela body v závěrech i v minulých sezonách...

... ale já bych to rozdělil. Hráli jsme v deseti proti kvalitě. Boleslav je velmi silné ambiciózní mužstvo. Baník sem přijel s patnácti body. Musím ho pochválit; byl dobře připravený, kompaktní, agresivní. Předpokládali jsme, že budeme mít víc prostoru mezi řadami, to se nenaplnilo. Myslím si, že kdybychom obě utkání dohrávali v jedenácti, tak se o tom vůbec nebavíme. V tom je velký rozdíl. Přesto jsem přesvědčený, že i v deseti jsme měli závěry zvládat líp.

Při zranění Vaněčka jste přišli o dalšího útočníka.

Do toho hrajeme pohárové utkání ve Vlašimi. Uvidíme, kolik zápasů dostane Pavel Zifčák trest. Máme posledního útočníka. Budeme muset něco vymyslet. Není to úplně jednoduchá situace, ale věřím, že se z toho dostaneme.

Co vám ukázal úvod sezony o týmu?

Hlavně že je hodně pracovitý a odhodlaný. Kabina na mě působí velmi dobře. Bylo to zase vidět. Produktivita je obrovská, nadstandardní, těžko ji udržíme po celou sezonu. To je téměř nemyslitelné. Ale mužstvo táhne a strašně jsem si přál, abychom byli odměněni třemi body. Výkon byl k tomu velmi dobrým předpokladem. K výhře bylo blízko.