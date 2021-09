PONEDĚLNÍK: Příhoda se snaží, ale lize chybí sudí. Ti kvalitní

Příhoda přebral vládu nad rozhodčími po konci temné éry někdejšího místopředsedy Romana Berbra. Tuze chce vrátit svému řemeslu kredit u fanoušků, což je řehole hraničící téměř se sci-fi už jen z podstaty nevděčného povolání. A také kvůli paranoidnímu stavu, kdy za téměř každou chybou vidí veřejnost úmysl, leč to je daň za skandální chyby, jež úmyslem těžko nebyly.



Příhoda chce být transparentní, každé pondělí pořádá tiskovou konferenci, kde před novináři rozebírá výkony sudích. Nebo jim klidně zavolá a snaží se sám vysvětlovat konkrétní situace. Úžasný přístup. Ukazuje záběry VAR, zveřejňuje i komunikaci mezi rozhodčími. Ačkoli chyby jsou a budou - kdo z nás je nedělá? -, dosud Příhodu těšilo, že neviděl tendenčně řízené zápasy.

I když v předchozím kole mělo Slovácko kopat na Slavii penaltu po ruce Bořila a hrát přesilovku, což se navzdory VAR nestalo, a to už skandální je. Chyboval zejména videoasistent Miroslav Zelinka.

Taxativní druhá žlutá karta. Proč ji Klíma neudělil?

V tomto kole zase zarazilo, že Tomáš Klíma neudělil druhou žlutou kartu ostravskému Sorovi v Olomouci. Každý, kdo hrál fotbal, ví, že za stažení soupeře po ztrátě míče, abyste taktickým faulem zabránil brejku, je žlutá karta bez přemýšlení. Taxativní záležitost. Proč Klíma přemýšlel? Z nějakého důvodu ze sebe udělal někoho, kdo neumí pískat. Snad to fakt neumí.

Nejbližší tři utkání se ho týkat nebudou, tak nakonec zněl pondělní verdikt Příhodovy komise.

Jenže pak zarazí, že ho jako pátého v pořadí navrhuje na mezinárodní listinu hlavních sudích FIFA (1. Berka, 2. Orel, 3. Pechanec, 4. Machálek, 5. Klíma, 6. Petřík). Bohužel Klíma odmítl žádost novinářů o rozhovor. Nebylo by od věci, kdyby to byla pro sudí povinnost a po vzoru svého šéfa Příhody by byli co nejvíc otevření veřejnosti. Možná by je to aspoň polidštilo.

Nevyloučení Sora si na rozdíl od červené karty pro olomouckého Zifčáka neobhájí nijak. Ačkoli nevysoký stoper Baníku Jaroslav Svozil šel hlavou dolů, Zifčák zpracovával míč nohou vysoko a Svozil mu vletěl z boku do kopačky, načež přidal výkřik a několik teatrálních kotoulů, což u olomouckého odchovance Svozila, který je známý přehráváním situací, už nepřekvapí nikoho.

Ale budiž. Příhoda správně nabádá rozhodčí, aby chránili více zdraví hráčů. Do toho zapadá vysoká noha Zifčáka i vyloučení zlínského Procházky proti Slovácku. Co by ještě nedávno bylo necitlivé, je teď ochrana hráčů. Ta hranice je tenká, avšak schovat se za ni dá leccos. Každopádně pro Slovácko po kruciálních chybách sudích v předchozích zápasech v Jablonci, na Slavii a v Plzni příjemná změna.

Derby s potenciálem

Pořád žel platí a platit bude na celém světě, že větším klubům se ve sporných situacích tak nějak neubližuje. Vždy je ale mrzuté, když rozhodčí pokazí velký zápas před parádní návštěvou, jako se to přihodilo Klímovi v Olomouci, kde přišlo téměř devět tisíc diváků. Tohle derby rivalů má potenciál patřit k vrcholům kola. Zvlášť, když budou oba kluby v první šestce jako teď. I když bohužel téměř chyběly šance, diváci se nenudili.

Menšími derby bylo 8. kolo prošpikované. Slovácko sfouklo v přesilovce Zlín 3:0, škoda potyčky mezi lavičkami, do které se zapojil slovácký trenér Martin Svědík a zlínský masér Michal Molek. I ve vyhecovaných zápasech by pořád měla být jistá kultura.

Jak červená karta může obrátit zápas vzhůru nohama, se přesvědčila také Mladá Boleslav v Liberci. Až do penaltového žduchnutí Skaláka, který za zmaření gólové šance musel v 81. minutě do sprch, si šla za výhrou. A nakonec nemá ani bod. Velká vzpruha pro Slovan, který se pod vedením nového kouče Luboše Kozla odlepil od dna tabulky.

Zpátky k derby bitvám. Vůbec poprvé v lize na sebe narazily Hradec Králové a Pardubice. Pokud to není přímo ostuda - pak smutné jistě -, že oba kluby nemají stadiony vhodné pro nejvyšší soutěž, a tak se hrálo v Mladé Boleslavi. Hradec v součtu s pohárem počtvrté nedostal gól a to je známka dobré kompaktnosti mužstva a organizace hry. Trenér Miroslav Koubek si nečekané angažmá místo penze užívá.



V dalším derby se na výhru na Bohemce nadřela mistrovská Slavia, i když výhra 5:1 o tom úplně nevypovídá. Sešívaným pomohly k obratu dva zbytečné penaltové fauly Köstla.

Výbornou kulisu mělo také utkání Plzně s Českými Budějovicemi. Přes devět tisíc diváků vidělo kurážný výkon hostů v čele s vynikajícím útočníkem Basseym. Plzeň měla co dělat, aby zápas otočila. Podařilo se jí to především díky výtečnému brankáři Staňkovi, který v závěru při hlavičce Talovierova předvedl na čáře dost možná zákrok sezony. Wow!

Druhé jméno, které si zaslouží vypíchnout, je zkušený pravý obránce Radim Řezník. Dal v sezoně třetí gól a prožívá nevídaný restart. Na to, že byl už původně v béčku Viktorie, slušný počin.

Sparťanský týden pravdy

Dobrý pocit ze sebe nemohou mít po týdnu pravdy sparťané. Porážka v Plzni a plichty v Kodani s Bröndby a doma s Jabloncem nejsou nejlepší vizitkou pro tým, co myslí na titul. I když Jablonec potvrdil, že už nezáří jen křídelník Pilař hrající v reprezentační formě, ale zvedá se celý mančaft. Po výhře v Konferenční lize nad Kluží další solidní výsledek.

Pochvalu si zaslouží i duo, jež vládne ligovým střelcům se šesti góly. Olomoucký Martin Hála se trefuje v průměru každých 69 minut, slávista Ivan Schranz co 67 minut. Úchvatná produktivita. Tím spíš, že nenastupují na hrotu, ale do šancí sbíhají z křídla.

Pěkné ponedělí.