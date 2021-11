Obrat, na který budou v Českých Budějovicích dlouho vzpomínat

„To, co jsme předvedli, se tady dlouho nestalo. Já jsem sice mladý, ale ani kluci v kabině něco takového nepamatují. Je to nádherný zážitek,“ řekl autor prvního gólu Dynama Matěj Valenta, který v 72. minutě snižoval na 1:2. Chvíli předtím rozhodčí vyloučil za faul Jakuba Horu.

„To, že mě míč trefil, byla možná trochu náhoda. Po gólu jsem cítil úlevu, ale zároveň zodpovědnost, protože jsme pořád prohrávali, ale stále se dalo se zápasem něco dělat. A myslím si, že to tak cítili i všichni ostatní kluci na hřišti,“ doplnil 21letý záložník.

O deset minut později Bassey vyrovnal na 2:2. A když dal třetí branku, vyběhl za ním na trávník i trenér David Horejš, za což pak dostal žlutou kartu. Ale to mu v tu chvíli vůbec nevadilo.

„Tohle jsme tady asi nikdy nezažili. Průběh utkání tomu nenasvědčoval, Slovácko bylo v prvním poločase jednoznačně lepší a my jsme vůbec nehráli dobře. Do druhé půle jsme vystřídali, hra se zvedla, ale Slovácko přidalo druhou branku a zápas kontrolovalo.

Mužstvo neskutečně nakopl gól z rohu Matěje Valenty a pak to bylo galapředstavení Fortuna Basseyho. To, že jsme to dneska dokázali otočit v deseti hráčích, ukazuje, že mužstvo je zdravé. Ale je třeba přiznat, že při nás stálo štěstí,“ potvrdil Horejš.