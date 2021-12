Budějovický kouč: Na Baníku se musíme zlepšit vzadu, ideálně udržet nulu

Za ostravský celek pod vedením trenéra Miroslava Koubka tou dobou válely hvězdy jako René Bolf, Martin Lukeš nebo talent Matěj Vydra. Proti nim stál výběr kouče Jaroslava Šilhavého, který si odvezl tři body díky trefě Davida Horejše po rohovém kopu.

„Dobře si na to vzpomínám. Bylo by pěkné, kdybychom to zopakovali a Baník překvapili,“ přeje si současný trenér budějovického týmu Horejš.

2 výhry má Dynamo z posledních deseti vzájemných zápasů s Baníkem Ostrava

Pokud Jihočeši vyhrají v nedělním utkání, které začne v Ostravě v 15 hodin, ukončí jedenáctileté čekání na triumf na hřišti tohoto soupeře a zároveň to pro ně bude první výhra venku v této sezoně.

„Poslední zápasy jsme venku neodehráli dobře. Musíme se zlepšit hlavně vzadu, ideálně udržet nulu. Ale proti nám bude stát silný soupeř,“ uvědomuje si Horejš.

Výhoda domácího prostředí se částečně maže vinou vládních opatření, kvůli nimž může být na tribunách jen tisíc fanoušků. Jinak by stadion byl jistě zaplněný mnohem víc.

„Může to pro nás být jistá výhoda, protože fanoušci Baník ženou k lepším výkonům. Na druhou stranu jsem se vždy těšil, že se v Ostravě nastupuje před skvělou kulisou. A fotbal se hraje hlavně pro lidi,“ má jasno trenér Dynama.

Baník bude v utkání favoritem. Aktuálně neprohrál pětkrát v řadě, v tabulce je pátý a potřeboval by zvítězit, aby se přiblížil elitnímu kvartetu. Jihočeši se pohybují ve vyrovnaném středu tabulky, po 16 kolech jsou devátí. Nyní mohou těžit z dobré nálady po obdivuhodné otočce v deseti z 0:2 na 3:2 proti Slovácku.

„Něco takového se povede málokdy. Ale na euforii to není. Museli jsme si ukázat věci, které jsme v zápase nezvládli. Ať už třeba obranná hra, nebo souboje, byli jsme všude druzí. Náš výkon musí být jiný než v prvních 60 minutách se Slováckem,“ zdůrazňuje.

Dynamo muselo naposledy hodně improvizovat, hlavně v obraně. Nastoupit nemohli Lukáš Havel, Pavel Novák, Maksym Talovierov a také Patrik Brandner. I nyní jsou jejich starty nejisté. Určitě nebude hrát Jakub Hora, který byl vyloučený. „Někteří už nám na podzim nepomohou, u dalších fyzioterapeuti dělají vše, aby mohli nastoupit,“ nechtěl být Horejš konkrétní.

Všechny zbylé podzimní duely sehrají Jihočeši v neděli od 15 hodin. Po Ostravě vyzvou doma Olomouc a pojedou do Liberce. „Jsou to silní soupeři, ale chceme získat co nejvíc bodů pro lepší pozici do jara,“ doplnil.