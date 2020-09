Mohlo se hrát, štve odložení zápasu slováckého obránce Kadlece

„S odložením zápasu jsme nepočítali. I když samozřejmě víme, že tato sezona s těmi opatřeními může být zvláštní,“ říká pětatřicetiletý Kadlec.

Co na přeložení utkání s Příbramí zatím na neurčito říkáte?

Nic s tím neuděláme, ale chtěli jsme hrát, takže je to zklamání. Člověk se celý týden chystá na zápas, těší se, cítí třeba momentální sportovní formu. My jsme teď hráli dobře a chtěli jsme v tom pokračovat, pauza nám to trošku naruší. Celá koronavirová doba je taková divná, ale to je na delší debatu.

Je správné, že se nehraje?

Četl jsem předsezonní manuál Ligové fotbalové asociace, kde bylo jasně stanoveno, že pokud je v týmu aspoň sedm zdravých hráčů, může se utkání odehrát. Pokud by teda Příbram zbytek hráčů druhý den opakovaně otestovala nebo poskládala tým z béčka, z dorostu, mohlo se hrát. Fotbalistů je v každém klubu dost. Jasně, odehrajeme to někdy jindy, ale bojím se, že když bude těchto situací přibývat, bude za chvíli problém najít pro zápasy náhradní termíny.

Jste v kontaktu s někým z Příbrami? Máte zprávy, kde se v takovém rozsahu nakazili?

S nikým v kontaktu nejsem, nepídil jsem se po tom. Ale je to pro nás složité. Dodržujeme pravidla, nikam mezi lidi nechodíme. Nevíme, kde to příbramští kluci chytili. Ale pokud byli na nějakém večírku nebo podobně, bylo by to smutné, že jsme za to my trestáni odložením zápasu. Je zodpovědností každého hráče, každého klubu, aby zabránil nákaze. Bohužel, je to tak.

Slovácku se zatím nákaza vyhýbá, přestože uherskohradišťský okres patří v republice mezi nejzasaženější. Čím to je?

K opatrnosti nás vyzývá klub i trenér. A myslím, že i jako hráči jsme rozumní. Znáte to, někdy trenér něco řekne, ale kdekdo pak nad tím mávne rukou a má svoji hlavu. Teď ne. Bereme to zodpovědně.

Třeba doba celotýmových akcí po zápase je pryč?

V maximální možné míře se snažíme dodržovat pravidla a žádného nakaženého jsme neměli, tak to snad děláme dobře. Dřív, když jsme vyhráli, tak jsme s klukama třeba zašli na pivo, ale teď jede každý domů, nanejvýš posedíme někde bokem na zahrádce. Stejně tak nebereme děti na trénink nebo na hřiště po zápase, vyhýbat se snažíme rodinným oslavám a podobně. Třeba teď o víkendu sice můžeme jet s rodinou na výlet, člověk při tom ale musí myslet, aby moc nešel mezi lidi a nepřitáhl nákazu do kabiny, takže spíš někam do přírody.

Jak vám odložení zápasu změnilo program?

Nepříjemné je, že jsme už v týdnu nehráli pohár kvůli odstoupení Vyškova, nyní jsme přišli i o ligu. V sobotu bychom si měli dát stejně jako v reprezentační pauze zase modelový zápas mezi sebou, někteří kluci možná aspoň budou.