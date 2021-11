Boleslavský Škoda po jubilejním gólu: Stovku v lize jsem neřešil

Po utkání zkušený útočník přiznal, že na něj nečekal a nijak zvlášť ho nevnímal, jelikož do Klubu ligových kanonýrů (počítají se i góly ze zahraničních lig) už vstoupil loni v červnu.

„Nebylo to žádné čekání. Dávno mi říkali, že mám 100 ligových gólů. Pár týdnů zpátky jsem zjistil, že ne v české lize. Vůbec jsem to nevnímal. Jsem rád, že jsem dal gól a pomohl klukům k vítězství. Stovku v české lize jsem nijak neřešil,“ řekl Milan Škoda na tiskové konferenci po víkendovém utkání.

V dresu středočeského klubu, kam přišel v létě, zaznamenal šestou ligovou trefu.

Sedmnáct zásahů si připsal za Bohemians 1905 a 77 v jiném pražském celku, ve Slavii, s níž vybojoval tři tituly. „Z té stovky mám dost vítězných gólů. Těch si samozřejmě vážím úplně nejvíc. I ten dnešní byl vítězný, takové mám nejradši. Jeden teď nevypíchnu,“ uvedl Škoda, který v turecké lize v barvách Rizesporu vsítil 19 branek.

Myslí si však, že za Mladou Boleslav už mohl vstřelit více gólů. „Kdybych měl lepší střeleckou formu, než mám, tak bych teď měl gólů třeba dvanáct. Bohužel mi to tam nepadalo tak, jak bych si představoval. Nechci se rouhat, zatím mám šest gólů,“ prohlásil pětatřicetiletý rodák z Prahy, jehož mladší bratr Michal po minulé sezoně z Mladé Boleslavi odešel do Českých Budějovic a vlastně tím sourozenci uvolnil místo v kádru.

Postavení v tabulce nebere

Rozhodující branku proti Zlínu dal ve 25. minutě hlavou po rohovém kopu Dominika Preislera. „Dneska mi to Vraštil (stoper soupeře) dělal dost těžké, hlídal mě opravdu natěsno. Nebylo to s ním lehké. Zrovna při tom rohu mě nechal trošku za sebou, přeběhl to a couvnul jsem si za něj. Sice jsem to měl lehce v záklonu, ale naštěstí to tam spadlo,“ popsal Škoda.

Milan Škoda z FK Mladá Boleslav se raduje po vstřelení gólu při utkání proti FC FASTAV Zlín

S angažmá v Mladé Boleslavi je spokojený, nikoli však s postavením ambiciózního mužstva v tabulce. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma se po výhře nad Zlínem posunuli na sedmé místo.

„Určitě jsem spokojený. Jediný problém, který mám, je ten, že máme málo bodů. Jinak nemám s ničím problém, na nic si nestěžuju. Jsem rád, jak to tady funguje. Jediné, co mě trápí, je bodový zisk,“ poznamenal zkušený útočník, který se v minulosti zapsal mezi střelce i za národní mužstvo, v 19 reprezentačních zápasech skóroval čtyřikrát.