Lalkovič: Teď si to jdeme rozdat se Slavií, to bude pěkný zápas

Vašemu výkonu chyběl jen gól.

A že mě už pak začalo bolet tříslo, se kterým mám poslední tři týdny problém. Trošku jsem ho začal cítit, škoda. Ale důležité vítězství. Už jsme v desítce. Hlavně že to máme za sebou a teď si to jdeme rozdat se Slavií, to bude pěkný zápas.

Je to velká úleva poté, co jste zimovali na barážovém místě?

Klobouk dolů, jak jsme to zvládli. Potřebovali jsme i štěstí. Všichni jsme rádi, odkud jsme se dostali na tuhle pozici. A je třeba makat dál, ještě není konec sezony.

Vypadalo to, že zápas s Teplicemi vás baví od první minuty.

Jak mě už poznáte od doby, co jsem tady: snažím se bavit zápasy. Není to jednoduché, když jdete hrát po nějaké době, ale byl to dobrý zápas, měl jsem poměrně dost míčů, hráli jsme pěkný fotbal, chlapci mě hledali, škoda že jsem nezakončil akce gólově. Ale nikdy nebudu se sebou spokojený. Já mám pro sebe laťku nastavenou vysoko. Musím pokračovat dál.

Tři tyčky jsou vyloženě smůla.

Nevím, proč se to odráží ven. Tomu, co tam branku postavil, asi trošku naložím. Smůla. Ale mohl jsem to lépe trefit. Doufám, že mě štěstí neopustilo a ještě nějaký gól do konce sezony přidám.

Byly Teplice připravené na to, že nastoupíte?

Připravený jsem na to nebyl ani já. Dozvěděl jsem se to den před zápasem. Ale mně je jedno, kdy mi to poví trenér. Jsem nastavený tak, jak jsem – věci jeden na jednoho, jsem dobrý na míči. Trenér ode mě chce v této lize i jiné věci, což musím respektovat. Snažím se je dělat, aby byl spokojený, abych hrál co nejvíc. Pak je na něm, jak se rozhodne. Musím makat. Chtěl bych hrát víc, ale je to takové, jaké to je.

Co musíte zlepšit? Defenzivu?

To je mezi mnou a trenérem. Ne vždy s ním souhlasím, ale takový je fotbalový život. Má na fotbal nějaký pohled, já též. Bavíme se o tom, a když to spojíme a je to pak takový výkon, tak myslím, že může být spokojený. Jen jsem měl dát gól.

To byste byl v lepší pozici.

Asi ano. Ale důležité je vítězství.

Začíná se teď naplňovat, proč jste do Olomouce přišel?

Co já vím. Možná šance mohla přijít už předtím, ale já jsem stále připravený. Když mě tam trenér dá, tak dá. Snažím se pro mužstvo odevzdat co nejlepší výkon. Hrálo se mi dobře, s těmi hráči se mi hraje dobře i na tréninku. Ukazovali jsme to my malí hráči, co jsme dobří na míči – Houska, Falta je fotbalový, Plšek, Kalvach, to jsou dobří hráči na míči. Zahradníček také, má zase jiné náběhy, ale všichni jsme fotbaloví. Je radost s nimi hrát. Když nám to začne fungovat, jsou z toho pěkné akce a nemají šanci nás zachytit.