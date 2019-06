Že česká liga není pro Lalkoviče? Umím i bránit, říká posila Baníku

Což o to, sebevědomí šestadvacetiletému rodákovi z Košic nechybělo nikde, ač nikde nevydržel dlouho. Mládí strávil dynamický křídelník v akademii slavné Chelsea, ale v Premier League nikdy nenastoupil.

Po mnoha zahraničních angažmá vloni na podzim zamířil do Olomouce, kde se vrátil do fotbalu po komplikovaném zranění achilovky.

Milan Lalkovič ještě v dresu Olomouce

V sedmnácti zápasech dal dva góly, většinou plnil roli žolíka. Trenér Václav Jílek živelnému hráči vyčítal nedostatky v defenzivě, a tak mu Sigma novou smlouvu nenabídla. „Trenér o něj neměl zájem, protože nebyl spokojený s plněním určitých úkolů. Z toho důvodu jsme neměli zájem prodlužovat smlouvu,“ vysvětlil loučení sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář.

Lalkovič tvrdí, že se v povinnostech ve hře bez míče zlepšoval. „Pokud lidé četli rozhovory trenéra Jílka, tak stále mluvil o tom, že se mnou nebyl spokojený do obrany, ale myslím, že nakonec jsem zvládl i jeho přesvědčit, že umím pracovat také v obranné fázi,“ mrkne.

Věří tomu také Baník. „Určitě kvalitu má, jinak by v akademii Chelsea nebyl. To, že nedostával v Olomouci tolik příležitostí, mě de facto ani moc nezajímá, protože každý trenér je jiný. My mu věříme, má chuť do další práce, chce se ukázat,“ řekl sportovní ředitel Ostravy Marek Jankulovski. „Je to zajímavý krajní hráč, kterému končila v Olomouci smlouva. Jeden na jednoho má velkou kvalitu, potenciál. V Olomouci nedostával tolik šancí, takže jsme se ozvali. Věřím, že bude posila, že zvýší konkurenci v kádru, která na konci sezony chyběla.“

Jednání proběhla bleskově a Lalkovič podepsal smlouvu na rok a půl s opcí. „Baník mě sledoval, zalíbil jsem se mu, za což jsem vděčný, a jsem tady. Potom to šlo už celkem rychle,“ přikývl.

„Každý takový kvalitní hráč je vítán. Když ho nevezmete vy, vezme ho někdo jiný. Byli jsme rychlí, korektní a hlavně chtěl do Baníku a do Baníku budou chodit hráči, kteří nespekulují a nečekají na jiné nabídky,“ zdůraznil Jankulovski.

Do Baníku i talent Raab Do Baníku i talent Raab Copak Milan Lalkovič, o kterého už fotbalová Olomouc nestála, mnohem víc ji musí mrzet, že do Ostravy odešel i talentovaný dorostenec Lukáš Raab. Vytáhlý útočník v uplynulé sezoně ligy U19 vstřelil ve 24 zápasech 15 gólů a byl druhým nejlepším kanonýrem soutěže. „Hráče v tomhle věku s takovými parametry nemáme,“ těší se sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski. Ostrava získala i další dva nadějné hráče – brankáře reprezentační dvacítky Lumíra Číže ze Zlína a slovenského mládežnického reprezentanta Dominika Martišiaka ze Senice. „Potenciál v nich dřímá velký, proto jsme využili šance,“ řekl Jankulovski. Raab a Martišiak zahájí přípravu s druholigovými Vítkovicemi, aby získali zkušenosti s dospělým fotbalem.

I jeho osobnost sehrála roli. „Velmi lehké rozhodování. Pan Jankulovski něco ve fotbale dokázal, vyhrál, rozumí mu. Byl to výborný hráč. V útoku je Baroš, doufám, že ještě bude pokračovat. Klub je značka. I na Slovensku vědí o Baníku Ostrava,“ neváhal Lalkovič. „Sigmě děkuji za šanci, že mě dostala zpátky do fotbalu, a teď jdu dál. Myslím si, že je to krok dopředu. Minulý rok se Baník zachránil v posledním kole, teď byl pátý po základní části, a nebýt nadstavby, hrál by poháry. Těším se na novou výzvu, hlavně na fanoušky a spoluhráče.“

Šikovný driblér má v sobě odhodlání udělat si v Česku jméno. V Olomouci ani před lety na hostování v Mladé Boleslavi neuspěl. „Zatím jsem v Česku neodehrál moc sezon. Hodně lidí mi stále říká, že to není liga pro mě, chci jim změnit názor, ale i dokázat si to sám sobě,“ povídá. „Chci hrát co nejvíc, šanci určitě dostanu a potom je to na mně, zda ji využiji. Jsem připravený. Doufám, že Baníku pomůžu a Baník pomůže mně.“