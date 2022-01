Musíme ještě zlepšit efektivitu, ale porážka není zásadní, tvrdí Bílek

Plzeňany zradila koncovka. Poprvé během přípravné fáze nedokázali skórovat a znovu se ukázalo, jak důležitý je pro současnou Viktorii Jean-David Beauguel. Ten znovu chyběl kvůli zranění.

„Měl problémy se svalem, ale teď v týdnu se už s námi zapojí a do (sobotní) generálky nastoupí,“ prozradil Bílek.

Výraznější síla v útoku by se mu jistě hodila, vždyť ani v minulých dvou zápasech proti druholigovým soupeřům nepředvedli Západočeši žádný ofenzivní koncert a v obou případech skórovali pouze jednou.

„Proti Boleslavi jsme sehráli velice dobrou první půli, měli jsme spoustu šancí. Je škoda, že jsme nějakou neproměnili,“ mrzelo plzeňského trenéra.

Viktoria už každopádně nastoupila tentokrát v sestavě, jež se může blížit k tomu, se kterou vyběhne do úvodního zápasu ligového jara za dva týdny proti Hradci Králové.

„Už se to rýsuje. Samozřejmě ale nevylučuju, že tam ještě nějaká změna bude. Teď už se s námi zapojí i Kopic, tak uvidíme, jak bude vypadat,“ zmínil Bílek dlouhodobého maroda.

Kopic naposledy nastoupil v 17. kole na hřišti Slovácka, od té doby však laboroval s natrženým svalem poté, co se nešťastně zranil na tréninku. Jinak se ale nedá čekat, že by Bílek mohl počítat s nějakými dalšími přírůstky do současného kádru. Během probíhajícího přestupového období dorazil do klubu na hostování ofenzivní univerzál Roman Potočný a nezdá se, že by Viktoria plánovala další příchody.

Bílek připravuje mužstvo v domácích podmínkách, přestože původně měla Plzeň trávit druhou část přípravné fáze ve Španělsku. Jenže do Estepony nakonec z obav ohledně momentální pandemické situace neodcestovala.

„Myslím, že po těch třech nedělích všechno šlape, byť jsme tady zůstali a nejeli jsme na zahraniční soustředění. Podmínky jsou tady dobré. Máme čtrnáct dní do ligy a věřím tomu, že se ještě zlepšíme a budeme dobře připravení,“ líčil spokojeně bývalý československý a český reprezentant, který Viktorii koučuje od loňského května.

Pod Bílkovým vedením prožila Plzeň nejlepší podzimní část za poslední roky. V tabulce Fortuna ligy je průběžně druhá.