Chceme se udržet v horní šestce, přibližuje cíl Slovácka brankář Trmal

„Míša mi už od chvíle, co jsem se dostal do ligového kádru, se vším pomáhal. Byl to můj parťák, snažil jsem se toho od něj co nejvíc pobrat. Jeho zkušenosti mi chybí,“ povzdechl si Trmal. „Je to navíc skvělý člověk, takže určitě chybí i klukům v kabině. Ale jeho odchod dával smysl. Takový je fotbalový život.“



Fotbalový život mohl přinést změnu i pro vás. Jak reálný byl váš odchod do Prahy – do Sparty nebo do Slavie, o čemž se v zimě spekulovalo?

Každý asi zaregistroval, že se o tom něco psalo. Já bych nechtěl moc mluvit o tom, jak blízko to bylo. Je fakt, že se něco řešilo, nakonec to nedopadlo. Nakonec jsem za to asi i rád, protože je důležité, abych chytal. Jsem furt mladý a ve Slovácku sbírám zkušenosti. Pracuju na sobě, musím dokazovat, že můžu chytat. Až jednou nějaký takový přestup přijde, tak holt přijde. Vůbec to není tak, že by mě to mrzelo. Uvidíme, co čas přinese.

Byly ve hře i další kluby?

Nechtěl bych se o nějakém zájmu zmiňovat, řešili to hlavně manažeři a kluby mezi sebou.

Slovácko zažilo v zimě na své poměry nadstandardní posilování, přišlo hned několik nových hráčů, navíc docela známých jmen. O čem to svědčí?

Jsme v tabulce nahoře a hrajeme docela dobrý fotbal. Kluci z týmů na vyšších příčkách, třeba teď Ondra Zahustel ze Sparty, vidí, že s námi můžou klidně bojovat o poháry. Navíc mají šanci se tady ukázat. Nechceme nic nechat náhodě, chceme posílit a hrát co nejvýš. Přišli taky Honza Kliment ze Stuttgartu a Venca Jurečka z Opavy. Líbí se mi strategie Slovácka, že vzalo hráče, kteří už mají něco za sebou. Budeme se snažit dosáhnout cíle, který máme.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

Jakého?

Udržet se v horní šestce a třeba i zkusit zabojovat o poháry. A cesta do Evropy vede taky přes domácí pohár, kde nás čeká čtvrtfinále. Navíc Slavia už vypadla, takže šance je tam o něco větší.

Už v zimní přípravě jste si zahráli proti silným evropským týmům, Dynamu Záhřeb a Šachtaru Doněck, jimž jste shodně o gól podlehli. Byla to dobrá zkušenost?

Byl to velký zážitek. Oba týmy představují opravdovou fotbalovou kvalitu. Byly to výborné prověrky před ligou. Navíc jsme sehráli vyrovnané partie. I když byly oba týmy silnější na míči, měli jsme taky své šance a mohli jsme pokaždé remizovat, ne-li vyhrát.

Jak hodnotíte celou zimní přípravu?

Některé zápasy jsme rozhodně mohli odehrát líp, myslím hlavně ten proti Uničovu. Ale přece jen jsme byli v určité fázi přípravy, měli jsme v nohách zátěž. Myslím, že v Turecku jsme to odčinili, odehráli jsme tam dobře všechna tři utkání, proti Šachtaru, Tambovu i Esbjergu. Myslím, že soustředění splnilo svůj účel. Jen v generálce nebyl úplně stoprocentní terén a hlavně foukal silný vítr, čímž utrpěla fotbalová kvalita. Výhra spolu s čistým kontem nám ale dodaly sebevědomí, věřím, že jsme dobře připraveni na ligu.

Více než polovinu zimní pauzy jste strávili mimo republiku, před Tureckem jste byli ještě v Chorvatsku. Jak vám tento model přípravy vyhovuje?

Rozhodně to vítám, na obou místech jsme byli na přírodní trávě, to by se nám v Česku nepoštěstilo. Na tréninky jsme se navíc nemuseli navlékat, v Turecku i Chorvatsku bylo příjemné počasí. A veškerý servis byl na špičkové úrovni.

Nebylo vám smutno po domově?

Jsme zvyklí, že na soustředění jsme každý půlrok. Těch deset dní se dá přežít. Ale samozřejmě už se po té době člověk těší domů za přítelkyní, za rodiči. Tak to mají určitě všichni kluci. Vrátili jsme se v pátek, během volného víkendu jsme si odpočinuli a od pondělí do toho vlítneme.

Jste rád, že vás na úvod jara čeká Ostrava?

Hned to bude velký zápas – a důležitý i pro zbytek sezony. Baník je v tabulce hned za námi, budeme chtít doma zvítězit. Věřím, že se nám to povede.

Uvítal jste, že vás v sobotu zřejmě nebude zlobit útočník Milan Baroš, kterého trápí zdravotní problémy?

Vím, že někteří jejich hráči mají karetní tresty nebo jsou zranění, ale nezabýváme se tím. Příprava na Baník nás teprve čeká. A počítám s tím, že v útoku bude Ondra Šašinka, se kterým už se hecujeme.

Při jeho podzimním hostování ve Slovácku jste k sobě měli blízko?

Vždycky jsme spolu bydleli na pokoji, trávili jsme spolu i čas mimo fotbal. Za ten půlrok jsme si na sebe zvykli, dařilo se mu tady, tak je škoda, že ve Slovácku nezůstal. Těším se, až sem přijede, a doufám, že odjede s prázdnou.