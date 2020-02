Čeká nás jiný stres než v boji o padáka, říká kapitán Slovácka

Kapitán Vlastimil Daníček tuší, že má s týmem nakročeno k úspěchu. Jakému? „Jsme tlačeni do toho uspět v každém zápase, od toho se pak odvíjí postavení v tabulce. Zkrátka chceme posbírat co nejvíc bodů. Jestli nám to pak vyjde do šestého místa, což by byl pro klub opravdu velký úspěch, nebo do desátého, to se uvidí,“ uvažuje osmadvacetiletý defenzivní záložník.



Nebyl by pro vás přece jen pád třeba na desáté místo zklamáním?

Určitě ano, máme to nějak rozehrané. Ale odhadovat, co bude, je ošidné. Ostatní týmy posílily, změnily trenéra, mají ambice.

Že by Slovácko nemuselo po podzimu řešit záchranářské starosti, je výjimečné. Nebude vám chybět ten stres?

On tam bude vždycky, před každým zápasem. Ale je asi pravda, že stres v boji o padáka je jiný.

Počítáte s tím, že po podařeném podzimu si na vás ostatní dají větší pozor?

Je možné, že se na nás kluby budou víc chystat. I když bych řekl, že přece bez ohledu na umístění všichni vědí, co od nás mají čekat, znají práci trenéra Svědíka.

V zimě přibylo hned několik nových hráčů včetně zkušených Zahustela a Klimenta. Jak do týmu zapadli?

Jsme kabina, co pohltí skoro každého. Připadá mi, že když vedení nové hráče vybírá, tak to je i podle charakteru člověka, je to pak snazší, že mezi nás zapadnou skoro sami.

Je poznat, že s nimi vzrostla kvalita?

Posty jsou zdvojené a vyšší konkurence přispívá k tomu, že se trénuje v ještě větší intenzitě. Nároky od realizačního týmu jsou stále vyšší. Protože už jsme si na jejich styl zvykli, nabalují se další věci. Konkurence je zdravá, snad nám to prospěje.

Kouč Martin Svědík je už svojí náročností pověstný. Ještě pořád je možné intenzitu tréninků zvyšovat?

(směje se) Fakt těžko říct, co nás čeká za půl roku.

Vy jste kvůli zdravotním problémům část zimní přípravy vynechal. Teď už jste fit?

V zápase s Rijekou jsem dostal náraz koleno na koleno, potom mě to omezovalo a na pár dní jsem z toho vypadl. V Turecku jsem pak bohužel musel začínat skoro od začátku, to nebylo moc příjemné. Nedalo se nic dělat. Jen byla škoda, že jsem nestihl odehrát víc zápasů, nemám větší herní praxi.

Jak důležité pro hráče bylo, že jste v zimě hráli jen jeden zápas na umělém povrchu?

Klouby a záda z toho opravdu bolí. Pro nás bylo velké pozitivum, že jsme mohli přípravu absolvovat v teple, na normální trávě.

Ale byli jste dvakrát pryč, muselo se vám stýskat.

Je jasné, že všechno má své plusy a minusy. Na druhém soustředění jsme byli dvanáct dní, to už se stýská po domově, po rodinách. Zvlášť kluci, kteří mají doma malé děti, to mají asi ještě složitější. Bohužel to k fotbalu patří. Ještě pár let to vydržíme.

Co s vámi dělá blížící se jarní premiéra, kterou sehrajete v sobotu doma proti Ostravě?

S Baníkem je to vždycky skvělý zápas, hlavně bývá mimořádná divácká kulisa, což je základ. Doufám, že vyjde počasí, dorazí hodně lidí a my se předvedeme dobrým fotbalem a hlavně výsledkem.

V zimě byl o vaše spoluhráče zájem, záložník Hellebrand šel do Slavie, v létě půjdou obránce Juroška do Ostravy a útočník Zajíc do Mladé Boleslavi, ve hře byl i odchod brankáře Trmala. Co vy?

Ke mně se nic nedoneslo. A jsem ve Slovácku spokojený. Proto jsem tady nedávno prodloužil smlouvu o tři a půl roku. Je to klub, který mě vychoval a mám jej v srdci.