Slovácko prověří už start. S Baníkem to je přímý souboj o šesté místo

Zatím Slovácko šestou příčku drží, závěrečnou porci deseti zápasů základní části odstartuje dnes od 14.30 doma proti Ostravě, která ze sedmého místa ztrácí jen bod. O týden později pak slováčtí hráči zamíří do Mladé Boleslavi, jež je díky lepšímu skóre pátá.

„Beru to jako každý jiný zápas. Samozřejmě je důležitý tím, že jde o první jarní, navíc jej hrajeme doma,“ říká kouč Martin Svědík.

Slovácko, které patřilo mezi příjemná překvapení podzimu, v přípravě čtyřikrát zvítězilo a podlehlo o gól jen dvojici těžkých soupeřů Dynamo Záhřeb a Šachtar Doněck plus třetiligovému Uničovu.

„V zimě jsme měli dva opravdu dobré zahraniční kempy s kvalitně odehranými zápasy,“ uvedl Svědík. „Jedinou ostudou byla porážka s Uničovem. Ačkoliv tam byly určité faktory, nechci ji ničím omlouvat, mužstvu jsem řekl, že tohle se za mě stávat nebude. Jinak tým odpracoval zimu velice dobře.“

Slovácko v zimě posílili tři zkušení hráči: obránce Ondřej Zahustel, záložník Václav Jurečka a útočník Jan Kliment. A mladíci Tomáš Vincour s Danielem Marečkem. Přesto je pravděpodobné, že v základní sestavě pro první zápas nikdo z nich nebude.

„Honza Kliment a Ondra Zahustel, kteří fotbalově a kvalitou mají zvučnější jména, přišli po zranění. I v přípravě navíc měli menší zdravotní potíže,“ upozornil trenér Slovácka. „Oba potřebují čas a trpělivost, než se zapracují do našeho systému. Není to jednoduché, musíte na to být připravení fyzicky i takticky, což ani jeden teď v začátku není.“

V úvodním jarním kole bude Slovácku ze zdravotních důvodů chybět pouze záložník Jan Kalabiška, kterého o druhou polovinu přípravy připravilo zraněné rameno.

To Ostrava bude postrádat hned čtyři vykartované fotbalisty, kteří na podzim pravidelně hrávali (obránci Stronati a Fleišman a záložníci Jirásek s Jánošem).

„Oslabení je to velké, hlavně v defenzivní činnosti, protože tři z nich byli na podzim nosnými hráči pro celou obranu,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Ukáže se síla a šířka našeho týmu, jestli jsme schopní je nahradit, ale celou zimu jsme se na to připravovali. Věřím, že jejich absence bude znát co nejméně.“

Baníku by se i proto hodil krajní bek Jan Juroška, kterému po sezoně končí ve Slovácku smlouva, prodloužit ji nechce a má pak posílit právě ostravský tým. Slovácko jej ale předčasně odmítlo pustit, stejně jako útočníka Tomáše Zajíce do Mladé Boleslavi.

„Celou dobu jsem chtěl, aby oba zůstali a dohráli tady sezonu. Oba souhlasili s tím, že se chtějí podílet na úspěchu. To znamená, že s nimi jasně počítám,“ prohlásil slovácký kouč Svědík.

Ostrava, která v zimě porazila jen poslední tým slovenské ligy Pohronie a maltskou Birkirkaru, se ale naděje na Jurošku nevzdává.

„Ještě máme celý příští týden, abychom se domluvili se Slováckem a přivedli ho už nyní. Záleží na vedení Slovácka, jak zareaguje,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.